Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

05.07.2022 12:43
Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Eskişehir'de kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Şehir Hastanesine başvuran 70 yaşındaki Esma Can, 3 boyutlu haritalama olarak da bilinen ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Şehir Hastanesine başvuran 70 yaşındaki Esma Can, 3 boyutlu haritalama olarak da bilinen ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntem sayesinde hastanın kalp yetmezliğinin düzelmeye başladığının görüldüğünü bildirdi.

Uygulama hakkında bilgi veren Özgeyik, şunları ifade etti:

"Belirli merkezlerde yapılan bir operasyon. Türkiye ve dünya çapında da daha yeni yeni gelişme aşamasında. 3 boyutlu haritalama dediğimiz yöntemle, kalbin ilk başta haritasına çıkartıyoruz. Kalbin içine gönderdiğimiz kablolarla yapıyoruz. Daha sonra bu haritada çıkan yerlerdeki ritim bozukluklarını, tam noktasal anlamda yerlerini çok yakın bir şekilde bularak, bu bölgelere yakma işlemi uygulayarak çıkan ritim bozukluklarını tedavi ediyoruz. Bugüne kadar yapılan ablasyon, yani yakma yöntemleri genellikle anjiyo ünitesi altında ve radyasyon içeren bölgede yapılan çalışmalardı. Fakat 3 boyutlu haritalama yöntemiyle artık hastaya verilen radyasyon minimal seviyeye indirilmiştir."

Dr. Özgeyik, işlemin başarı ihtimalinin bu yöntemle yüzde 90-95 seviyesine çıktığını vurguladı.

Genellikle anjiyosu normal olmasına rağmen ileri derecede kalp yetmezliği gelişmiş hastalarda ritim bozukluklarını tedavi ederek, hastaların kalp yetmezliklerinin normal seviyeye dönmesini sağladıklarını aktaran Özgeyik, "Hastamızda ritim bozukluğu vardı. Anjiyosu normal fakat ileri derecede kalp yetmezliği vardı. Bu ritim bozukluğuna bağlı olduğunu düşündük. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirdik. Ritim bozukluğunu çok yakın noktalarına vererek etkin şekilde yok ettik. Bu sayede de kalp yetmezliğinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını görmüş olduk. Yaklaşık 4-5 ay sonra hastanın kalbinin kasılma gücünün eski gücüne döneceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erdoğan, Kabine sonrası açıklamıştı! Eskişehir'de 694 milyon ton NTE rezervi bulundu Erdoğan, Kabine sonrası açıklamıştı! Eskişehir'de 694 milyon ton NTE rezervi bulundu Erbakan: 'Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı' Erbakan: 'Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı'
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:49:49. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement