Eskişehir'de 9 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir'de 9 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor

Eskişehir\'de 9 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için kent genelinde 9 sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini bildirdi.

09.02.2025 12:17
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için kent genelinde 9 sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini bildirdi.

Bildirici, yazılı yaptığı açıklamada, kent merkezinde Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Odunpazarı 1 ve 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakma polikliniğinin bulunduğunu belirtti.

İlçelerde ise Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi ile Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi'nde sigara bırakma polikliniğinin hizmete devam ettiğini kaydeden Bildirici, "Çifteler İlçe Devlet Hastanesinde de sigara bırakma polikliniği açılması planlanmaktadır. Ayrıca Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Hastanesi bünyesinde 29 Aralık 2023'te hizmete giren Tütün Bağımlılığı Tedavi Birimi, 2 Aralık 2024'e kadar açık kalmış ancak sorumlu doktorun tayini nedeniyle şu an hizmet vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sigara bırakma polikliniklerinde ilk muayene sayısının 1510 kişi, toplam muayene sayısının ise 3 bin 185 kişi olduğunu ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

"Bu bireylerden 1542 kişiye ilaç tedavisi uygulanmıştır. Danışmanlık hizmeti verilen vatandaşların sigarayı bırakma oranı yüzde 25,6 olarak kaydedilmiştir. Sigara bırakmaya karar veren vatandaşlar, 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak ücretsiz destek alabilir ya da 182'yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden sigara bırakma polikliniğinden randevu talep edebilirler."

Sigarayla mücadelede toplumun bilinçlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Bildirici, sigara dumanında bulunan kimyasal maddelerin solunum yollarının koruyucu mekanizmalarına zarar verdiğini bildirdi.

Bu durumun akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, enfeksiyonlar ve alerjik hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Bildirici, araştırmaların, sigara kullanan bireylerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koyduğuna dikkati çekerek, tüm vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de 9 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor - Son Dakika

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