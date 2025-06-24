Eskişehir\'de İlk Elektriksel Ablasyon Ameliyatı

ESKİŞEHİR'de evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Çiçek (69), 'elektriksel ablasyon' ameliyatıyla kalbindeki ritim bozukluğuna sebep olan küçük doku yok edilip sağlığına kavuştu. Bu işlemin Türkiye'deki kamu hastanelerinde ilk kez Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, elektriksel ablasyon tedavisinin dünya genelinde 5 yıldır kullanıldığını söyledi.

Kentte yaşayan Zeynep Çiçek, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kontrollerinin ardından Çiçek'in kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edildi. Hastanede 'elektriksel ablasyon' yöntemini kullanılırken, hastanın kasık bölgesinden yapılan işlemle yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çiçek, 3 gün sonra taburcu edildi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Çiçek, "Çarpıntı ve nefes almada sıkıntım oluyordu. Doktorumuz Mehmet Hoca, teyzemin kızını ameliyat etmişti. Onun tavsiyesi üzerine geldim. Şu an Allah'a şükür eskiye nazaran iyiyim. Ameliyat yeni olduğu için arada bir azıcık bir ağrıma oluyor ama o kadar büyük değil" dedi.

DÜNYADA 5 YILDIR KULLANILIYOR

Operasyonu gerçekleştiren Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, elektriksel ablasyon tedavisinin dünya genelinde 5 yıldır kullanıldığını söyledi. Kalpteki ritim bozukluğunda yaygın tedavinin hastalığa sebep olan dokuları yakma ya da dondurma gibi yöntemler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgeyik, elektriksel ablasyonun daha kısa ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti. Bu ameliyat yönteminin Türkiye'de bir kamu hastanesinde ilk kez uygulandığını kaydeden Özgeyik, "Hastamız, uzun zamandır olan ritim bozukluğu şikayetiyle bize başvurdu. Nefes darlığı ve çarpıntı gibi çeşitli semptomları mevcuttu. Uygun tedavi sonrası hastamızın şikayetleri hala devam ettiği için 'ablasyon' dediğimiz işlemi planladık. Yeni sistemle Türkiye'de ilk kez uygulanması yeni başlamış olan ve kamu hastanelerinde ilk kez uygulanan elektriksel yöntemle ablasyon dediğimiz işlemi uyguladık. Bu teknoloji dünyada yeni yeni uygulanmaya başladı ama 4-5 yıldır mevcut olarak var. Fakat ülkemize yeni giriş yapmaya başladı. Hastanemizde ilk kez uygulandı ve özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde Türkiye'de ilk uygulanan merkez burası oldu. Yapılan işlem aşağı yukarı 1 saat sürdü. İşlem sırasında hastamızın ritmi normale döndü, bu bizim en çok sevindiğimiz durumdu. Kendisi de şikayetlerinin azaldığını belirtiyor" diye konuştu.