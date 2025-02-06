Eskişehir'de İzokinetik Dinamometre ile Sporcu Değerlendirmesi - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir'de İzokinetik Dinamometre ile Sporcu Değerlendirmesi

Eskişehir\'de İzokinetik Dinamometre ile Sporcu Değerlendirmesi

Eskişehir Şehir Hastanesi, sporculara özel egzersiz programları için izokinetik dinamometreyi tanıttı.

06.02.2025 14:17
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Eskişehir Şehir Hastanesi Spor Hekimliği Polikliniğinde hizmet vermeye başlayan izokinetik dinamometre ile kas kuvveti ölçülen sporculara özel egzersiz programı çıkarılıyor.

Sporcuların belirli ağırlıkları kaldırması yoluyla performans ölçümlerini ve kaslar arası dengesizlikleri tespit eden sistem, uygun egzersiz programlarının oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

Eskişehir Şehir Hastanesindeki izokinetik dinamometre sistemi, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü oyuncularının muayenesiyle hizmete girdi.

Spor Hekimliği Uzmanı Dr. Ahsen Oğul, gazetecilere izokinetik dinamometre sayesinde sportif yaralanmaların azalacağını söyledi.

Rehabilitasyonda kas kuvveti ve kasın fonksiyonel kapasitesinin yeniden elde edilebilmesinin önemine değinen Oğul, "Kas kuvvetinin, gücünün ve dayanıklılığının altın standart ölçümü bize objektif veriler sağlıyor. Bu verilerle biz eksiklikleri belirleyip gidermek için uygun antrenman programları yapıyoruz. Rehabilitasyonda izokinetik sistemleri sıkça kullanıyoruz." dedi.

Oğul, sistemin Eskişehir için önemli bir yenilik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İzokinetik kasılmalar belli bir açıdan oluşuyor. Kasın her noktasında maksimum güçte oluyorlar ve bu belirlediğimiz açısal hızın üzerine çıkamıyor. Kişi ne kadar kuvvet uygularsa cihaz bize o kadar direnç uyguluyor. Bu açıdan bizim için özellikle rehabilitasyonun erken aşamalarında güvenli bir kullanım olanağı sağlıyor. Kas kuvvet eksikliklerinin belirlenip tamamlanması, post-aparatif dönemlerde belirlediğimiz açısal hızlarda, erken dönemlerde çalışmaya başlayarak bize destek oluyor. Muayenede herhangi bir yaralanma belirlersek bu yaralanmaların belirli programını yapıp bu aşamada sporcuları burada uygun tedaviye egzersiz programlarına hazırlayıp uyguluyoruz."

Sporcuları poliklinikte hep yaralanma sonrası gördüklerini belirten Oğul, "Ancak bizde sezon başı değerlendirmeleri daha çok önem arz ediyor. Çünkü yaralanmada 2 bacağın karşılaştırmasını yapıyoruz ve yaralanmamış bacağı baz alıyoruz aslında. Eğer sporcu sezon başında gelirse yaralanmış dokunun gerçek kapasitesini bilerek ona göre hedeflememiz gereken noktayı daha iyi belirleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hizmete başlayan sistemde ilk muayene olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü oyuncusu Recep İnanç da yapılan çalışmaların kendisi için faydalı olacağını söyledi.

İnanç, bir süredir bacaklarında güç farkı hissettiğini belirterek, "Buradaki hekimlerimizle beraber bu farkı en aza indirmeye çalışacağız. Ona göre antrenman programı uygulayacağız. Bunun benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yapılması zor bir test ama önemli olduğu için yapmak zorundayız. Sporcu arkadaşlarım kendilerine dikkat etmeli, sakatlanmamalılar. Bu izokinetik testi takım arkadaşlarıma ve tüm sporculara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de İzokinetik Dinamometre ile Sporcu Değerlendirmesi - Son Dakika

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