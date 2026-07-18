Eskişehir\'de Kanser Tarama Faaliyetleri

Eskişehir'de toplum sağlığının korunması ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla kanser tarama çalışmaları, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla yürütüldü.

Kentte, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri ile aile hekimliği birimleri tarafından meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser başta olmak üzere ücretsiz tarama programları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının desteğiyle sahada kanser tarama faaliyetleri sürdürüldü. Yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle önlenebilir kanser türlerinde erken evrede tanı konularak tedavi sürecinin başarılı şekilde yönetilmesine katkı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda görev alan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR