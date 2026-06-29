Eskişehir'de sağlık kompleksi hizmete açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de sağlık kompleksi hizmete açıldı

Eskişehir\'de sağlık kompleksi hizmete açıldı
29.06.2026 13:59
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Eskişehir'de Şirintepe'de Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'ndan oluşan sağlık kompleksi, törenle açıldı. Tesiste koruyucu, birinci basamak ve acil sağlık hizmetleri aynı kampüste sunulacak.

Eskişehir'de Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer aldığı sağlık kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen tesiste vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri aynı kampüs içerisinde sunulacak.

Komplekste yer alan Sağlıklı Hayat Merkezinde sağlıklı yaşam danışmanlığı, beslenme, fiziksel aktivite, psikososyal destek ve çeşitli koruyucu sağlık hizmetleri verilecek. Aile Sağlığı Merkezinde birinci basamak sağlık hizmetleri sunulurken, aynı yerleşkede bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ise acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, sağlığın yalnızca hastalıkta şifa aranan süreç olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl hedefimiz, hastalıklar ortaya çıkmadan gerekli tedbirleri almak, en büyük hazinemiz olan sağlığımızı korumak ve sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymaktır. Bu vizyonu hayata geçirmenin en etkili yolu ise sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın en yakınına, kendi mahallelerine kadar ulaştırmaktır."

Yılmaz, koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, 11 birimli Aile Sağlığı Merkezinin vatandaşların sağlıkla ilgili ilk başvuru ve danışma noktası olacağını bildirdi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşların, obeziteyle mücadeleden psikolojik danışmanlığa, sigara bırakma polikliniklerinden fizyoterapi ve beslenme danışmanlığına kadar birçok hizmete ücretsiz ulaşabileceğini vurgulayan Yılmaz, hastaneye gitme ihtiyacı duymadan mahallelerinde sağlık hizmeti alabileceklerine dikkati çekti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan da sağlık yerleşkesinin Eskişehir'de vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Vatandaşların burada yalnızca sağlık hizmeti almayacağını, aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda da destek göreceğini dile getiren Gürcan, "Koruyucu sağlık hizmetleri, aile sağlığı hizmetleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile insanımızın yanında güçlü bir sağlık altyapısı oluşturmuş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışına işaret eden Gürcan, hizmet siyasetinin milletle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Açılışlar vesilesiyle milletimizle buluşuyor, hizmetlerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yarın da gençlerimiz için yeni yatırımların müjdelerini paylaşacağız. Bizim anlayışımızda hizmet, kesintisiz devam eden bir gönül ve eser yolculuğudur." diye konuştu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun aynı yerleşkede hizmet vermesinin, Sağlık Bakanlığının geleceğe yönelik sağlık hizmeti anlayışının somut bir örneği olduğunu kaydederek, "En önemli yatırım, hastalığa değil, sağlığa yapılan yatırımdır. Bu merkez de tam olarak bu anlayış doğrultusunda inşa edilmiştir." dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 90 milyon lira maliyetle inşa edilen merkezin yaklaşık 1 yıldır hizmet verdiğini aktaran Bildirici, bu sürede Sağlıklı Hayat Merkezinde yaklaşık 32 bin 500 vatandaşa koruyucu sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Bildirici, Eskişehir'de 6 farklı noktada benzer sağlık merkezlerinin hizmet verdiğini belirterek, "2027 vizyonumuz kapsamında Uluönder, Çankaya ve Emek mahallelerinde açılacak yeni merkezlerle birlikte bu sayıyı 10'a çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Açılış törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de sağlık kompleksi hizmete açıldı - Son Dakika

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