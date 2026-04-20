Eskişehirli uzmanlara "Psikolojik İlk Yardım ve Yas Süreci" eğitimi - Son Dakika
Eskişehirli uzmanlara "Psikolojik İlk Yardım ve Yas Süreci" eğitimi

20.04.2026 16:44
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet kalitesini artırmak amacıyla personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, iki gün sürdü. İl müdürlüğü bünyesinde görev yapan mesleki personele yönelik hazırlanan programda, "Psikolojik İlk Yardım" ve "Yas Süreci" konuları derinlemesine ele alındı. Eğitim boyunca uzmanlar, özellikle kriz anlarında bireylere yaklaşım yöntemleri, psikolojik destek süreçlerinin yönetimi ve yas tutan bireylerle kurulacak sağlıklı iletişim teknikleri üzerine eğitim verdi. İki gün süren yoğun programın ardından eğitimi başarıyla tamamlayan personelin, sahada şehit yakınları ve gazilere çok daha donanımlı bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

