ESOGÜ Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü için farkındalık etkinliği yapıldı - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü için farkındalık etkinliği yapıldı

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ESOGÜ Hastanesi\'nde Dünya Prematüre Günü için farkındalık etkinliği yapıldı
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ESOGÜ Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü için farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte prematüre bebeklerin yaşam mücadelesi ve ailelere destek vurgulandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan (Neonatoloji) Yoğun Bakım Ünitesi'nde 15 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Harmancı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Bozan, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Aydemir ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Özge Sürmeli Onay, Doç. Dr. Tuğba Barsan Kaya, Doç. Dr. Yusuf Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör ve hastane yöneticileri katıldı.

MOR RENK KIRILGANLIĞI VE GÜCÜ TEMSİL EDİYOR

Etkinlikte konuşma yapan Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Aydemir, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü'nün erken doğumun beraberinde getirdiği zorluklara dikkat çekmek ve prematüre bebeklerin ailelerine destek olmak açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu ifade etti. Günün simgesi olan mor rengin, prematüre bebeklerin kırılganlığı ve yaşam mücadelesindeki gücü aynı anda temsil ettiğini belirten Prof. Dr. Aydemir, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmeleri için ailelerle birlikte hareket etmenin ve multidisipliner ekip çalışmasının önemini vurguladı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibinin bu süreçte ailelerin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Aydemir, ESOGÜ Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmetleriyle bölgenin önemli referans merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özge Aydemir, prematüre bebeklerin yaşama tutunmaları ve sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri için uzman hekimler, yan dal uzmanları, deneyimli hemşireler ve destek personelinden oluşan ekibin özveriyle çalıştığını ifade ederken, özellikle yenidoğan uzmanları ve yenidoğan yoğun bakım konusunda deneyimli hemşirelerin, bu bebeklerin bakım ve tedavi süreçlerinde üstlendikleri önemli role dikkat çekti.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen bebeklerin ailelerinin gönderdiği teşekkür ve destek mesajlarını içeren videoların izlenmesi ve mor süslemelerle hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA
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