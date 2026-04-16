EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı

EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı
16.04.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi, 28 yılda 308 kalp nakli gerçekleştirerek Türkiye'de birinci oldu.

İlk kalp nakli 1998 yılında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 28 yılda 308 kalp nakliyle büyük bir başarı elde etti.

Türkiye'de kurulan ilk tıp fakülteleri arasında yer alan EÜ Tıp Fakültesi, mezun ettiği başarılı hekimlerin yanı sarı fakülte hastanesinde yapılan önemli ameliyatlarla da dikkati çekiyor.

EÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında 1998 yılından bu yana, kalp nakline ihtiyaç duyan hastalara umut oluyor. Ana bilim dalında görevli sağlık çalışanları, 28 yılda 308 hastaya başarıyla nakil gerçekleştirdi.

Ana bilim dalında 2007 yılından bu yana kalp yetmezliği bulunan hastalara yapay kalp destek cihazı da takılıyor. Burada görevli kalp ve damar cerrahları bugüne kadar 850 civarında hastaya yapay kalp destek cihazı takarak sağlık hizmeti sundu.

"Avrupa'da ilk 5'teyiz"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, AA muhabirine kalp naklinin en önemli ameliyatlardan biri olduğunu söyledi.

Ege Bölgesinde üniversite olarak ilk kalp naklini 1998 yılında yaptıklarını anlatan Özbaran, "Türkiye'de birinci duruma geldik. Şu anda Türkiye'de en fazla kalp nakli yapmış kliniğiniz. 2007 yılında da kalp destek cihazıyla ilgili ameliyatlara başladık. O zamandan bu zamana 850'ye yakın hastamıza kalp destek cihazını uyguladık. Avrupa'da kalp nakli ve kalp destek cihazı takılması konusunda uzun yıllardır ilk 5 klinik arasındayız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özbaran, bu alanda önemli bilimsel çalışmalara da imza attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kliniğimizde İran, Kazakistan, Bulgaristan, Türkmenistan, hatta Şili'ye kadar 18 ülkeye eğitim hizmeti verdik. Türkiye'de kalp nakli ve yapay kalp destek cihazı takabilen 18 hastane varsa bunların yaklaşık 10 tanesi burada eğitim almış ya da burada yetiştirilmiş insanların kurduğu sistemle çalışıyor. Bir tarafta yoğun bir sağlık hizmeti verirken diğer yandan elimizden gelen her türlü bilimsel ve akademik destek veriyoruz."

Kalp nakil ekibinde görevli Prof. Dr. Tahir Yağdı ise EÜ'nün hem köklü bir eğitim yuvası olduğunu hem de her türlü sağlık hizmetini verebilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kalp nakli ve kalp destek cihazı uygulamalarının en özel ve zorlu ameliyatlardan olduğunu ifade eden Yağdı, "Kalp nakli yaklaşık 15 saat sürüyor." dedi.

Uygun kalp nakil bulunana kadar yapay kalp destek cihazı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, hastanelerinin Türkiye'deki önemli sağlık kuruluşlarının arasında olduğunu dile getirerek, "Hastaya teşhis konulduğunda uygun kalp bulunana kadar yapay kalp destek cihazıyla hastanın yaşamının devam etmesi sağlanıyor. Sonra da donör bulununca başarılı bir şekilde nakilleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hastanede 14 yıl önce kalp nakli olan Gülizar En ise kendisinin hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktararak, aynı ekibin geçen yıl da kızına kalp nakli yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:59
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:32:57. #.0.4#
SON DAKİKA: EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.