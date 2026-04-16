EÜ Tıp Fakültesi: 28 Yılda 308 Kalp Nakli Başarı

İlk kalp nakli 1998 yılında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 28 yılda 308 kalp nakliyle büyük bir başarı elde etti.

Türkiye'de kurulan ilk tıp fakülteleri arasında yer alan EÜ Tıp Fakültesi, mezun ettiği başarılı hekimlerin yanı sarı fakülte hastanesinde yapılan önemli ameliyatlarla da dikkati çekiyor.

EÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında 1998 yılından bu yana, kalp nakline ihtiyaç duyan hastalara umut oluyor. Ana bilim dalında görevli sağlık çalışanları, 28 yılda 308 hastaya başarıyla nakil gerçekleştirdi.

Ana bilim dalında 2007 yılından bu yana kalp yetmezliği bulunan hastalara yapay kalp destek cihazı da takılıyor. Burada görevli kalp ve damar cerrahları bugüne kadar 850 civarında hastaya yapay kalp destek cihazı takarak sağlık hizmeti sundu.

"Avrupa'da ilk 5'teyiz"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, AA muhabirine kalp naklinin en önemli ameliyatlardan biri olduğunu söyledi.

Ege Bölgesinde üniversite olarak ilk kalp naklini 1998 yılında yaptıklarını anlatan Özbaran, "Türkiye'de birinci duruma geldik. Şu anda Türkiye'de en fazla kalp nakli yapmış kliniğiniz. 2007 yılında da kalp destek cihazıyla ilgili ameliyatlara başladık. O zamandan bu zamana 850'ye yakın hastamıza kalp destek cihazını uyguladık. Avrupa'da kalp nakli ve kalp destek cihazı takılması konusunda uzun yıllardır ilk 5 klinik arasındayız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özbaran, bu alanda önemli bilimsel çalışmalara da imza attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kliniğimizde İran, Kazakistan, Bulgaristan, Türkmenistan, hatta Şili'ye kadar 18 ülkeye eğitim hizmeti verdik. Türkiye'de kalp nakli ve yapay kalp destek cihazı takabilen 18 hastane varsa bunların yaklaşık 10 tanesi burada eğitim almış ya da burada yetiştirilmiş insanların kurduğu sistemle çalışıyor. Bir tarafta yoğun bir sağlık hizmeti verirken diğer yandan elimizden gelen her türlü bilimsel ve akademik destek veriyoruz."

Kalp nakil ekibinde görevli Prof. Dr. Tahir Yağdı ise EÜ'nün hem köklü bir eğitim yuvası olduğunu hem de her türlü sağlık hizmetini verebilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kalp nakli ve kalp destek cihazı uygulamalarının en özel ve zorlu ameliyatlardan olduğunu ifade eden Yağdı, "Kalp nakli yaklaşık 15 saat sürüyor." dedi.

Uygun kalp nakil bulunana kadar yapay kalp destek cihazı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, hastanelerinin Türkiye'deki önemli sağlık kuruluşlarının arasında olduğunu dile getirerek, "Hastaya teşhis konulduğunda uygun kalp bulunana kadar yapay kalp destek cihazıyla hastanın yaşamının devam etmesi sağlanıyor. Sonra da donör bulununca başarılı bir şekilde nakilleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hastanede 14 yıl önce kalp nakli olan Gülizar En ise kendisinin hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktararak, aynı ekibin geçen yıl da kızına kalp nakli yaptığını söyledi.