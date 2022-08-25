Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı (2)

FAHRETTİN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' için Sağlık Bakanı Koca bir mesaj yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.