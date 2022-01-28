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Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı - Son Dakika

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı

28.01.2022 10:06

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı.

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı

Karın bölgesinde şişlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu, 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

Ciddiye almadığı kitle 6 yılda 5 kilograma ulaştı

ISPARTA - Karın bölgesinde şişlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 56 yaşındaki kadın vücudunda tespit edilen 5 kilogram ağırlığındaki kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu. 56 yaşındaki Gülistan Altıntaş karın bölgesinde 6 yıl önce küçük bir kitle tespit edildiğini ancak kitleyi çok ciddiye almadığını söyleyerek çok pişman olduğunu söyledi. 6 yıl önce tespit edilen kitle, 6 yıl sonra 30 santimetre çapında 5 kilo ağırlığına ulaştı.

"Çok pişmanım"

Karın bölgesinde 6 yıl önce oluşan kitleyi ihmal ettiğini belirten 56 yaşındaki Gülistan Altıntaş " 6 yıl önce doktora gittiğimde çok küçük bir kitle tespit edildi, o zamanlar ihmal ettiğim için çok pişmanım vücudumda çok ağırlık oluştu eğer şu an vücudunda kitlesi olanlar varsa sakın ihmal etmesinler " ifadelerini kullandı.

"Şu an çok iyiyim"

Başarılı ameliyat sonrası 5 kilogramlık yükten kurtulan Altıntaş " Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum, umarım şu an hasta olanlarda sağlığına biran önce kavuşur, kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi.

Doktor, hastayı ameliyat edecekken kendisi hasta oldu

Operasyona ilişkin bilgi veren Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serhan Can İşcan Hastayı ameliyat edecekken kendisinin hasta olduğunu belirterek" Hastamız bize geldiğinde çok büyük kitlesi ve ek hastalıkları mevcuttu. Hastamızı riske atmamak için 1 hafta önceden yatışını yaparak ameliyata hazır hale gelmesini istedik ve ameliyatı ona göre planladık. Her şey planlıyken bir anda ben hasta oldum doktorlarda hasta olabiliyor, bu süre zarfında 1 hafta ben hastanede yattım. Gülistan teyzemiz 1 hafta beni beklemek zorunda kaldı. Hastanede yattığım süre zarfında o beni ziyarete geldi, bende söz verdiğim gibi iyileşir iyileşmez direk ameliyat hazırlıklarına başladım. Ameliyat sonrasında gerçekten de 30 santimetre çapında 5 kilogram ağırlığında kitle çıktı. Başarılı ameliyat sonrası hastamızı taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vücuttaki kitleler hakkında bilgi veren Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serhan Can vücutta bulunan kitlelerin genellikle iyi huylu kitleler olduğunu belirterek " Kitlelerin çoğu iyi huylu kitlelerdir, hastamızda da ameliyat sırasında özel bir teknik kullanarak kitlenin incelenmesi için patoloji servisine göndererek kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylumu olduğu ortaya çıkıyor. Hastamızın kitlesini patoloji servisine yolladıktan sonra gelen sonuç bizi sevindirdi kitle iyi huylu çıktı. Ameliyat sonrasında kitlenin tekrar çıkma imkanı yok" dedi.

Yılda en az bir kere kontrol şart

Gazeteciler aracılığıyla vatandaşlara seslenen Opr. Dr. Serhan Can yılda en az bir kere kontrol şart diyerek " Kadın hastalıklarında yılda bir kere kontrol yaptırarak erken teşhis koymamız bizler için çok iyi oluyor. O yüzden tüm hastalarımıza yıllık kontrolleri önermekteyiz" şeklinde konuştu.

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı
Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı
Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı

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Ameliyat, Doktora, Isparta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı - Son Dakika
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