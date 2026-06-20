Fedakarlıkla Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fedakarlıkla Hayat Kurtardı

20.06.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Gürkan Atasoy, babasına böbreğini vererek ona hayat verdi. Organ bağışı önemine dikkat çekti.

ANKARA'da Gürkan Atasoy (43), kronik böbrek hastalığı nedeniyle her gün diyalize giren babası 80 yaşındaki İzzet Atasoy'a böbreğini verdi. Gürkan Atasoy, "Ben bunu bir fedakarlık olarak görmüyorum. Bence olması gerekeni yaptım. Hatta öldükten sonra diğer organlarım da başka insanlara umut olursa çok mutlu olurum" dedi.

İzzet Atasoy'un böbrek rahatsızlığı yaklaşık 15 yıl önce idrarda protein kaçağı tespit edilmesiyle başladı. Uzun yıllar diyet ve düzenli takiplerle yaşamını sürdüren Atasoy'un böbrek fonksiyonları zamanla kötüleşti. 2 dayısını da böbrek yetmezliğinden kaybeden Atasoy'a yaklaşık 2 yıl önce kronik böbrek hastalığı tanısı konuldu. Atasoy, son 3 ayda da diyaliz tedavisi görmek zorunda kaldı. Babasının her gün diyalize bağlanmasına kayıtsız kalamayan oğlu Gürkan Atasoy, böbreğini bağışlamaya karar verdi. Özel bir hastanede yapılan tetkiklerde yüzde 80 uyumlu olduğu belirlenen Gürkan Atasoy'un böbreği, gerçekleştirilen operasyonla babasına nakledildi.

'BÜYÜK FEDAKARLIK İSTEYEN BİR ŞEY'

Nakil sonrası sağlığına kavuşan İzzet Atasoy, hastalığının son 1 yıl içinde hızla ilerlediğini belirtti. Atasoy, "Potasyum yükseliyordu, hastaneye gidiyorduk, düşürüp eve dönüyorduk. Sonunda böbrekler iflas etti. Diyaliz sürecim de çok uzun sürmedi. Oğlum başından beri böbreğini vermek istedi; ama ben kabul etmiyordum. Ben 80 yaşına gelmişim, o daha genç. Ne kadar yaşayacağım belli değil diye düşündüm. Bu çok büyük fedakarlık isteyen bir şey. Herkesin yapabileceği bir durum değil. Şu anda çok iyiyim. Herhangi bir şikayetim yok. Ufak tefek ağrılarım var ama doktorlar bunun normal olduğunu söylüyor. Zamanla onların da geçeceğine inanıyorum" dedi.

'OLACAĞINA İNANDIM'

Babasının diyalize gireceğini öğrendiği andan itibaren böbreğini vermeye karar verdiğini söyleyen Gürkan Atasoy ise sürecin kendisi için hiç tereddüt oluşturmadığını belirtti. Babasıyla ilgili olumsuz bir tablo görmek istemediğini ifade eden Atasoy, "Doktorlar diyaliz sürecinin başlayacağını söylediğinde ailemi ikna etmeye çalıştım. 'Hiç beklemeyelim, ben böbreğimi vereyim' dedim. Ama süreç yine de yaşandı. Babamın diyalize bağlandığını görmek beni çok üzdü. Araştırmalar yaptık ve bu merkezde tedaviye başladık. Böbreğimin uyumlu çıktığını öğrendiğimde çok sevindim. Bu süreçte kimseden destek beklemedim. Sadece sonuca odaklandım. Olacağına inandım. Ben bunu bir fedakarlık olarak görmüyorum. Bence olması gerekeni yaptım. Hatta öldükten sonra diğer organlarım da başka insanlara umut olursa çok mutlu olurum. Organ bağışı çok güzel bir şey. Veren kişiler açısından da tarif edilemez bir mutluluk var" diye konuştu.

'ORGAN BAĞIŞINDA FARKINDALIK ARTMALI'

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ulaş Sözener, ileri yaş nedeniyle başlangıçta bazı endişeler taşıdıklarını ancak sürecin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözener, "İleri yaşta böbrek nakli hem ameliyat hem de sonrasındaki süreç açısından daha dikkatli değerlendirilmesi gereken bir durum. Ancak ameliyat son derece başarılı geçti. Sonrasında çok dramatik bir iyileşme gördük. Tekerlekli sandalye ile gelen bir hasta, dün yürüyerek kontrole geldi. Bu bizim için çok sevindirici bir sonuç oldu. Sağlıklı bir insanın böbreğini almayı hiçbir zaman ilk tercih olarak görmüyoruz. En değerli bağış kadavra bağışıdır. Toprağa gidecek organların bağışlanması ile bir kişinin hayatı kurtulmakla kalmıyor, birçok hasta yeniden yaşama tutunabiliyor. Organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artması gerekiyor" dedi.

'CANLI NAKİLDE BAŞARI ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE'

Nakil öncesi ve sonrası tedavi sürecini yöneten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer de Türkiye'de kadavra organ bağışının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle canlı vericili nakiller önemli bir yer tutuyor. Canlı nakillerde organ taze şekilde naklediliyor ve tüm süreç planlı ilerliyor. Bu da başarı oranını artırıyor. Hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası ilk yılın sonunda sağlıklı şekilde böbreğini taşımaya ve yaşamına devam etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fedakarlıkla Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu
Oyuncu Cemre Baysel’den radikal imaj değişikliği Eren Elmalı’ya benzetildi Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor

13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
12:19
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:47:14. #7.13#
SON DAKİKA: Fedakarlıkla Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.