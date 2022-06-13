Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti - Son Dakika
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Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti

13.06.2022 13:48
Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti

Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileştiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta sağ yüzünün yarısında ve sağ vücut yarısında felç geçirip konuşma yeteneğini kaybeden yaşlı kadın, ilk 4 buçuk saatte uygulanması gereken 'trombolitik' tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta sağ yüzünün yarısında ve sağ vücut yarısında felç geçirip konuşma yeteneğini kaybeden yaşlı kadın, ilk 4 buçuk saatte uygulanması gereken 'trombolitik' tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 73 yaşındaki Sevim Büyükbenli, yaklaşık bir hafta önce evinde rahatsızlandı. Sağ yüzünde uyuşukluk ve kısmi felç durumu oluşan yaşlı kadın, konuşma yeteneğini de kaybetti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının beyninde pıhtı atması sonrası (inme) oluştuğu belirlenerek, Sular Akademi Hastanesi'ne sevk edildi. Büyükbenli'ye inme tedavisinde şikayetler başladıktan sonra ilk 4 buçuk saatte uygulanan 'trombolitik' tedavi işlemi uygulandı. Tedaviye yanıt veren yaşlı kadın sağlığına kavuştu.

Tedavide ilk 4 buçuk saatin önemli olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Abdullah Seyithanoğlu, "Daha çok beyin ve damar hastalıkları ile ilgileniyoruz. Bilinilirliği halk arasında çok fazla değil bu hastamızın vakası. Özellikle pıhtılaşmaya bağlı beyin damar hastalıklarında ilk saatler çok önemli. İlk 4 buçuk saat çok önemli. Ani bozulan konuşma bozukluğu, yüzde kayma, dengesizlik, kol ve bacakta uyuşma, güç kaybı ve çift görme hastalarda bu tedaviyi ilk 4 buçuk saatte uyguluyoruz" dedi.

Yaşlı kadının geçirdiği hastalıkla ilgili bilgi veren Dr. Seyithanoğlu, "Sevim hanım bize konuşma bozukluğu, dudakta kayma ve sağ tarafta bir miktar uyuşma olarak gelmişti. Çok erken saatlerde hastanemize ulaştı ve bu tedavimizi hemen uyguladık. Hastamızda gözle görülür bir iyileşme ortaya çıktı ve şuanda tamamen normal hayatına devam edecek pozisyonda. Kentimizde trombolotik tedavi uygulaması hastanemizde yapılmakta şehrimizde çok sık uygulanan bir tedavi yöntemi değil ve ilaç teminimiz iyi noktada olduğu için bu tarz tedavileri de rahatlıkla yapabiliyoruz" dedi.

Hasta Sevim Büyükbenli ise yeniden konuşmaya başladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kızıma başımın döndüğünü söyledim. Yattım ve konuşamaz hale geldim. Ambulans çağırdılar ve bu hastaneye geldik. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde yattım. Yüzümde felç oluşmuş ve konuşamıyordum şuanda iyiyim" dedi.

Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti
Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti
Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti
Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Felç geçiren yaşlı kadın Trombolitik tedavi ile iyileşti - Son Dakika

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