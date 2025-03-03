Felçli Veysel, Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Felçli Veysel, Yeniden Yürümeye Başladı

Adana'da silahla vurulan Veysel, parmak hareketi sayesinde yapılan ameliyatla yürüyor.

03.03.2025 18:37
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Silahla vurulup felç kalan Veysel, yeniden yürümeye başladı

Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"Ben hastayı gördüğümde baş parmağında çok ufak bir hareket vardı, bu hareketin bir ışık olabileceğini anlattım"

ADANA - Adana'da 1.5 sene önce silahla vurulan ve belden aşağısı felç kalan 27 yaşındaki Veysel, baş parmağındaki küçük bir hareketten yola çıkılarak yapılan ameliyat sonucu yeniden yürümeye başladı.

27 yaşındaki Veysel Söylemez, 1 Eylül 2023 tarihinde karnından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Söylemez'in karaciğerinde hasar oluşurken omurgasına da isabet eden kurşun nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. Söylemez'in ailesi kapı kapı doktor aradı ancak hiçbir doktor ameliyata yanaşmadı. Aile en son Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, Veysel Söylemez'in parmak ucundaki hareketi tespit edip ameliyat yapmaya karar verdi. Omurgasında kırık, omuriliğinde ise hasar olan Veysel, geçirdiği ameliyat sonucu artık yürüyor.

"İnsanların doğru doktoru bulması gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Veysel Söylemez, "Talihsiz bir kurşundan dolayı hem karaciğer hem de omurilik yaralanması oldu. Felç kalmıştım ve doktorlar ayağa kalkamaz demişlerdi. Ailem son olarak Orhan hocaya başvurdu. O da bizi ameliyat etti. Şu anda ayaktayım, yürüyorum. İnsanların doğru doktoru bulması gerekiyor" dedi.

"Parmağındaki hareket bize ışık oldu"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının yeniden yürümeye başladığı için mutlu olduğunu anlatarak, "Veysel'in omurgasında kırık ve omuriliğinde hasar mevcuttu. Belden aşağısı tutmuyordu. Bir devlet hastanesinde karaciğerinden ameliyat edilmişti ve ayağa kalkamayacak denmişti. Ben hastayı gördüğümde baş parmağında çok ufak bir hareket vardı. Bu hareketin bir ışık olabileceğini anlattım. Ameliyatı Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar ile birlikte yaptım. Şu anda Veysel yürüyebiliyor. Yeni meslektaşlarıma da tavsiyem, sadece filme bakarak karar vermesinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Felçli Veysel, Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika

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