Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

27.06.2023 17:57

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oyun oynarken dengesini kaybedip salça kaynatılan kazana düşen 2 yaşındaki Öykü Merve Açıl, 21 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Fethiye Devlet Hastanesi'nden ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edilen çocuk için tüm müdahaleler yapıldı ancak ağır yanıklar nedeniyle kurtarılamadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, salça kaynatılan kazana düşen Öykü Merve Açıl (2), tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Öykü Merve Açıl, oyun oynarken dengesini kaybedip kış için salça kaynatılan kazana düştü. Ailesi çocuğu kazandan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve, buradan da ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Öykü Merve, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde gelmişti. Vücudunun büyük bölümü yanık içerisindeydi. Yoğun bakımda tıbbi yapabilecek tüm müdahaleler yapıldı. 2 yaşındaki bir bebek için çok ağır yanıklar olduğu için hayatını kaybetti" dedi.


Kaynak: DHA
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fethiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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