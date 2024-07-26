Sağlık

Filistin'de malzeme listesi artık doktor listesine dönüştü

KOCAELİ - HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm hastanelerin bombalandığını, doktorların işkence ile öldürüldüğünü belirten Kurban, artık kendilerine malzeme listesi yerine doktor listesi gönderildiğini söyledi.

Uzm. Dr. Adil Kurban, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliam hakkında ürpertici detaylar verdi. Filistin'deki hastanelerin sağlam kalmadığını ve doktorların görev başındayken alınıp işkence ile öldürüldüğünü belirten Kurban, yaşanan dehşeti anlattı.

"Filistin'de doktor kalmamış"

Filistin'deki tarif edilmesi güç bir katliam yaşandığını söyleyen HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "İnsanlık açısından kabul edilemez olay. Onlar artık neredeyse sona geldiler. İsrail hala Gazze'yi işgal edemedi fakat daha çok nokta operasyonları yapıyor. İnsan; doktor, hemşire, sağlık çalışanını öldürmez çünkü onlar herkese bakar, ayırt etmezler, düşmana da bakmak durumundalar. Onları bile öldüren yok eden bir zihniyet var. En son Filistin'de bulunan sağlık bakanı yardımcısı doktor arkadaşımız bizimle ihtiyaç listesini paylaşmıştı, liste doktordu. Filistin'de doktor kalmamış, şehit olmuşlar, öldürülmüşler" dedi.

"Yıkık hastaneye baskın yapıp, buldukları doktorları işkenceyle öldürdüler"

Filistin'in büyük bir yoksunluk ve sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Kurban, "Hijyen hiçbir şekilde kalmamış, temiz su bulmak onlar için imkansız. Maalesef çoğu devlet üç maymunu oynuyor. Ülkemiz yardım etmeye çalışsa da engel olunuyor. Biz oraya yardım götüremiyoruz, sınırdan geçmiyor. Birleşmiş Milletlerin bütün bu coğrafya ülkelerinin ortak yanıt üretmeleri gerekiyor. Zorla yardım götürülmeli. Doktorlar işkenceyle öldürüldüler. Yıkık hastaneye baskın yapıp, buldukları doktorları işkenceyle öldürdüler. Ellerinde silah yok, sadece neşter var, o da hasta ameliyatı için. Bunların yaşanması tarif edilemez bir durum. Vurulmamış hiçbir hastane yok. Bahçede, bodrumda hasta muayene ediliyor. Acil bir ameliyat için yer yok, imkan da kalmadı, çok zor şartlarda doktorlar görevlerini yürütüyor. Ülkemiz elinden geldiğince yardım ediyor ama yetersiz kalıyor. Bizden en son istenen doktordu. Güneş enerji panellerini elektrik için kullanıyorlar ama onu da vuruyorlar. Ambulansı vuruyorlar. Ciddi çaresizlik var" ifadelerini kullandı.