Filistin Kızılayı: Al Quds Hastanesi'nin Yakıt Rezervleri Tükeniyor

Filistin Kızılayı, uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunarak, "Al Quds hastanesinin elektrik jeneratörünün yakıt rezervlerinin önümüzdeki 48 saat içinde tükenmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan çağrıda, "İsrail işgal güçlerinin, ambulansların, acil servislerin, Al Quds hastanesinin işletilmesi ve yerinden edilmiş kişilere yardım edilmesi için gerekli olan temel kaynakların girişini engellemeye devam etmesi büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hastanenin yakıt rezervleri 48 saat içinde tükenecek ve hayat kurtaran ekipmanlar, yenidoğan kuvözleri ve yoğun bakım üniteleri çalışamaz hale gelecektir. Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için ciddi bir gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır" denildi.

Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi.

DÜN 25 KAMYON DAHA GELDİ

Örgüt, dün insani yardım yüklü 25 kamyonun daha teslim alındığını ancak hala yakıt girişine izin verilmediğini belirterek, "Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı'ndan Refah sınır kapısı üzerinden gönderilen insani yardım yüklü 25 kamyon teslim aldı. Günde yaklaşık 30 kamyon olmak üzere 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar gelen toplam kamyon sayısı 476'dır. Ancak İsrailli yetkililer şu ana kadar yakıt girişine izin vermedi" denildi.