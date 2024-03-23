Fizyoterapist Zafer Aksungur Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.
Her bel fıtığı hastasının ameliyat edilmemesini vurgulayan Aksungur, "Bel fıtığı hastaları boşuna ameliyat oluyor. Yani evet ameliyat endikasyonu oluyor MR'a baktığınız zaman ama ağrısının sebebi olmayabiliyor. Yapılan bir çalışma var, her yerde söylüyorum. Sokaktan geçen herhangi 100 kişiyi alıyorlar hiçbir ağrıları yok. Hayatları boyunca boyun, sırt ve bel ağrısı çekmemişler. Bunların %90'ında fıtık çıkıyor. Yine bunların yüzde doksanına, fıtık çıkanların, doktorların önüne MR raporlarını koyduklarında 80 tanesine ameliyat diyorlar. Bu örnekten bile fıtığın her zaman ağrı yapmadığını anlayabilirler." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel Fıtığı Hastaları Boşuna Ameliyat Oluyor - Son Dakika
Çanakkale'de, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde kurulan motorize 112 Acil Sağlık ekibi göreve başladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalara ve yaralılara ilk müdahalenin hayati önemi vurgulandı. Motorize 112 ekibi, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, dar sokaklarda ve trafiğe kapalı alanlarda hızlı müdahaleyi artırmak amacıyla oluşturuldu. Ekip, il merkezinde konuşlanmış olup acil yardım hizmeti sunmaktadır.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) ve 'Uyuma' uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurması dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Prenses'in açıklamasının ardından eltisi Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.
Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, beslenme şekli ve hareketsiz yaşamın obezitenin artmasında en etkili sebepler olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra çevresel faktörler, genetik faktörler, sosyolojik durumlar ve sosyoekonomik seviyelerin de obeziteye etkisi olduğunu söyledi. Şahan, obezitenin oluşmasında birçok faktörün etkili olduğunu ve bireylerin farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.
Daha önce güzelleşmek için anne sütü içen ve yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, bu sefer de yüzünü gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı.
Kolombiya'da düzenlenen 'Sarıl bana' kampanyasıyla insan papilloma virüsünün (HPV) yol açtığı rahim ağzı kanserinin önlenmesinde aşının önemi vurgulandı. Uzmanlar, erken teşhis ve aşının önemine dikkat çekerek, ulusal ittifak yapmanın gerekliliğini belirtti. Kolombiya'da günde 7 kişi rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Kampanya kapsamında ülke genelinde aşı kampanyası başlatıldı.
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
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