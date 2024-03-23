Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel Fıtığı Hastaları Boşuna Ameliyat Oluyor - Son Dakika
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Sağlık

Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel Fıtığı Hastaları Boşuna Ameliyat Oluyor

Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel Fıtığı Hastaları Boşuna Ameliyat Oluyor

Fizyoterapist Zafer Aksungur, Melis Yaşar'ın konuğu olarak yaptığı açıklamada, her bel fıtığı hastasının ameliyat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Aksungur, yapılan bir çalışmada sokaktan geçen 100 kişinin %90'ında fıtık çıktığını ancak hiçbir ağrıları olmadığını belirtti. Bu durumdan hareketle fıtığın her zaman ağrı yapmadığının anlaşılabileceğini söyledi.

23.03.2024 10:00  Güncelleme: 10:05
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Fizyoterapist Zafer Aksungur Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BEL FITIĞI HASTALARI BOŞUNA AMELİYAT OLUYOR"

Her bel fıtığı hastasının ameliyat edilmemesini vurgulayan Aksungur, "Bel fıtığı hastaları boşuna ameliyat oluyor. Yani evet ameliyat endikasyonu oluyor MR'a baktığınız zaman ama ağrısının sebebi olmayabiliyor. Yapılan bir çalışma var, her yerde söylüyorum. Sokaktan geçen herhangi 100 kişiyi alıyorlar hiçbir ağrıları yok. Hayatları boyunca boyun, sırt ve bel ağrısı çekmemişler. Bunların %90'ında fıtık çıkıyor. Yine bunların yüzde doksanına, fıtık çıkanların, doktorların önüne MR raporlarını koyduklarında 80 tanesine ameliyat diyorlar. Bu örnekten bile fıtığın her zaman ağrı yapmadığını anlayabilirler." dedi.

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Son Dakika Sağlık Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel Fıtığı Hastaları Boşuna Ameliyat Oluyor - Son Dakika

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