Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, sağlıklı beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk olan Çakaloğlu, fonksiyonel tıp diyetisyenliğinin hastalıkların kök sebeplerine odaklandığını belirtti. Ayrıca, şişmanlığın bir hastalık olduğunu ve fazla yağ dokusunun tokluk hormonunu baskıladığını ifade etti.
Çakaloğlu, beslenmede karbonhidrat dengesinin önemine vurgu yaparak, "Bir kişi ne kadar karbonhidrat yerse o kadar açlığı hissetmeye başlıyor" dedi. Yetişkin ve sağlıklı bireyler için iki öğün beslenmenin yeterli olduğunu belirten uzman, sürekli yemek yemenin sindirim ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini dile getirdi.
Hazır gıdaların zararlarını anlatan Çakaloğlu, "Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir" diyerek sağlıklı beslenmenin doğal besinlerle mümkün olduğunu söyledi. Vücuttaki toksinlerin atılması için su tüketiminin önemine değinen Çakaloğlu, limonlu su yerine sirkeli su içmenin sindirim sağlığına daha iyi geldiğini belirtti.
Son Dakika › Sağlık › Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir'' - Son Dakika
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