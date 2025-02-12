Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir'' - Son Dakika
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Sağlık

Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir''

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkilerini değerlendiren Çakaloğlu, ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir'' diyerek hazır gıdaların zararlarına dikkat çekti.

12.02.2025 15:57
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, sağlıklı beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk olan Çakaloğlu, fonksiyonel tıp diyetisyenliğinin hastalıkların kök sebeplerine odaklandığını belirtti. Ayrıca, şişmanlığın bir hastalık olduğunu ve fazla yağ dokusunun tokluk hormonunu baskıladığını ifade etti.

"KARBONHİDRAT TÜKETİMİ AÇLIĞI ARTIRIYOR"

Çakaloğlu, beslenmede karbonhidrat dengesinin önemine vurgu yaparak, "Bir kişi ne kadar karbonhidrat yerse o kadar açlığı hissetmeye başlıyor" dedi. Yetişkin ve sağlıklı bireyler için iki öğün beslenmenin yeterli olduğunu belirten uzman, sürekli yemek yemenin sindirim ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini dile getirdi.

"PAKETLİ ÜRÜNLERİN HEPSİ ÇÖP BESİNDİR"

Hazır gıdaların zararlarını anlatan Çakaloğlu, "Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir" diyerek sağlıklı beslenmenin doğal besinlerle mümkün olduğunu söyledi. Vücuttaki toksinlerin atılması için su tüketiminin önemine değinen Çakaloğlu, limonlu su yerine sirkeli su içmenin sindirim sağlığına daha iyi geldiğini belirtti.

Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: \'\'Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir\'\'

Diyetisyen, Karadağ, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir'' - Son Dakika

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