Sağlık

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Fransa'da aradığı tedaviyi bulamayan Gurbetçi, Türkiye'de sağlığına kavuştu

ANKARA - Fransa'da 7 aydan fazla süredir göğüs ağrısı çeken ve kalp damarlarının üçü de tıkalı olan Songül Eski, Ankara Koru Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Fransa'da yaşayan 74 yaşındaki Songül Eski, 7 aydan fazla süre önce ciddi göğüs ağrısı yaşamaya başladı. Ağrılarının devam etmesinin ardından Fransa'da 4-5 kere hastaneye başvuran Eski, aradığı tedaviyi bulamadı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve durumu ağırlaşmaya başlayan Eski, Ankara'da birkaç hastaneye gitse de sağlık durumu kötüye gitmeye devam etti. Büyük oğlunun tavsiyesi üzerine Ankara Koru Hastanesi'nde muayene olan Eski'nin kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Sağlık durumunun ciddiyeti dolayısıyla 1 saat içerisinde anjiyografisi çekilen Eski, hemen ameliyata alındı. Ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ise Eski, aradığı sağlığına Türk hekimlerinin elinden kavuştu.

Eski, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 ay boyunca Fransa'da tedavi gördüğünü ama kendisine düzenli ilaç verilmediğini ifade ederek, "Bu acıyı yaşamaya devam ediyordum. Korkuyordum, ben de bir şey var diyordum. 4-5 kere hastaneye gittim ama hiç faydasını görmedim. Türkiye'ye gelince temelli kötü oldum. Ben iyi değildim. Büyük oğlum Ankara Koru Hastanesi'ne gelmemi tavsiye etti. Allah'ıma bin şükür olsun şimdi sağlığımın düzenli olduğunu biliyorum. Kendimin iyi olduğunu biliyorum. Allah doktorlardan razı olsun. Daha öncesinde azar azar kalbim ağrırdı. Hiç kimseye demedim. Daha sonra artmaya başladı ama 'geçer' dediğim için kimseye söylemiyordum. Ben bu ağrıyı kaldırırım dedim ama kaldıramadım" dedi.

Ankara Koru Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlu ise Eski'nin göğüs ağrısı nedeniyle birkaç defa hastaneye gittiğini ve yanıt bulamadığını belirterek, "Bize ağrısını anlattığında çok tipik ve artış gösteren bir vasıfta olduğunu fark ettiğimiz için hastayı derhal yatırıp anjiyo yapmayı planladık. Yakınların onayını aldıktan sonra 1 saat içerisinde yatırıp anjiyosunu yaptık. Kalbimizin 3 tane damarı vardır. Hastamızın her 3 damarının da başlangıcında son derece kritik ve ölümcül olabilecek durumda darlık vardı ve tedavisini en erken şekilde planladık" dedi.

Kalp damarının tıkalı olmasının tanısıyla birlikte Eski'yi hemen ameliyata aldıklarını belirten Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Birol Yamak da şu ifadeleri kullandı:

"Anjiyo yapıldıktan sonra bir saat içerisinde ameliyata aldık. 3 damarına bypass yapıldı. Ameliyat sorunsuz geçti ve yoğun bakıma sorunsuz aldık. İlk gecenin ardından solunum cihazından ayırdık. Bir gün daha yoğun bakımda tuttuktan sonra hastamızı servise aldık. Kendisi iyi, problemini çözmüş olduk."