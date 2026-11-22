İki yıl önce kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, BBC'de yayınlanacak olan "Heal" [Şifa] adlı belgeselde hastalığı ve iyileşme süreciyle ilgili kişisel yolculuğunu anlatıyor. 29 Kasım'da İngiltere'de yayınlanacak olan belgeselin tanıtım filmi yayımlandı. Catherine, filmde kanserle ilgili deneyimlerini paylaşarak, "İyileşme bir yolculuktur" diyor. "Vücudunuzu değiştiriyor, sizi fiziksel olarak değiştiriyor ancak kanser teşhisinin sizde yarattığı değişimin çok daha derin bir boyutu var."Film, Catherine'in bu yılın başında tamamladığı "Üç Zirve Tırmanışı" yolculuğundan görüntüler içeriyor. Prenses bu yolculukta İngiltere, İskoçya ve Galler'deki en yüksek zirvelere bir günde tırmanmıştı. 'Hayatın zorluklarını tek başına taşımak zorunda değiliz'İlk görüntülerde Catherine'in "Hayatın zorluklarını tek başımıza taşımak zorunda olmadığımız açıkça ortada" sözleri duyuluyor. Bu sözlerine başka kanser hastalarının görüntüleri ile prensesin eşi Prens William ve ailesine sarıldığı anlar eşlik ediyor."Çoğu zaman acı sayesinde, acının ötesinde yatan daha büyük bir güzelliğin farkına varırız" diyen Prenses, kanser deneyiminin yarattığı değişim duygusunu bir kez daha yansıtıyor.Catherine, yakalandığı kanser türünü bugüne kadar açıklamadı ancak Mart 2024'te kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı.Ocak 2025'te hastalığının iyileştiğini duyurdu ve sonraki aylarda kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönmeye başladı.Prenses bu dönemde hastalığının ardından hayatla ilgili görüşlerindeki farklılığı ve fiziksel iyileşmenin ötesinde, iyi yaşama dair daha bütünsel bir yaklaşım benimseme ihtiyacını sıklıkla dile getirdi. Tedavi sürecinin ardından yaşadığı iyi ve kötü günlerden bahseden Catherine, hastaların hastalıklarından hemen önceki hallerine dönebilecekleri fikrini de değiştirmek istiyor. Kirsty Young'ın sunuculuğunu üstleneceği bu belgesel, söz konusu hastalığın etkilerine ve kendi iyileşme sürecini keşfetmesine dair prensesin iç görüleriyle, bu yolculuğun en kapsamlı ve kişisel anlatımı olmayı vadediyor.Prenses o zamandan beri hayır kurumları için çalışmaya geri döndü ve bu haftanın başlarında Prens William ile birlikte doğayı koruma ve onarım projelerine verilen Earthshot Ödülü töreni için Hindistan'daydı. Bu, prens ve prensesin kanser tedavisi sonrasında kraliyet görevleri kapsamında birlikte yaptıkları ilk seyahatti.

Belgeselin film ekibinde, görüntü yönetmeni olarak görev yapan Will Warr da yer alıyor.Warr daha önce Catherine ve ailesiyle çalışmıştı.Warr'ın çektiği fotoğraflar, Catherine'in doğum günü mesajını içeren videoda ve çocuklarıyla birlikte göründüğü bir Noel kartında kullanıldı.Film yapımcısı ayrıca Eylül 2024'te Catherine'in kemoterapi tedavisinin sona erdiğini duyurduğu kişisel bir video da yayınladı. Prenses mesajında: "Karanlıktan ışık doğabilir" diyordu. BBC'nin içerik sorumlusu Kate Phillips, 30 dakikalık belgeselin "BBC izleyicilerinde yankı uyandıracağını ve kendi sağlık sorunlarıyla mücadele edenlere teselli ve destek sağlayacağını" umduklarını söyledi.Catherine, Royal Marsden Hastanesi'nde tedavi gördü ve diğer ülkelerde yayınlanacak olan bu belgeselin dağıtımından elde edilecek gelir, Royal Marsden Kanser Vakfı'na bağışlanacak.Londra'daki hastanede kanser hastaları tedavilerini tamamladıklarında sembolik olarak bir zil çalabiliyorlar.Catherine, erkek kardeşi James Middleton'a "ben zili çalmadım" diyor.Kardeşi James ise "Üç Zirve Tırmanışını" ve tedavi sürecini konu alan bu belgeseli hatırlatarak "belki de bunlar senin çaldığın zillerdir."

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