Gaziantep'te Depremzedelere Ücretsiz Protez Desteği - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep'te Depremzedelere Ücretsiz Protez Desteği

Gaziantep'teki merkezde 840 depremzede için ortopedik destek ve tedavi hizmetleri sunuluyor.

14.01.2025 11:18
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Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kapasitesi artırılan ortez ve protez merkezinde 840 hastaya tedavi uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi", depremde uzuv kaybı yaşayan bireyler için yeni umut kapısı oldu.

"Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesiyle kalıcı engelli hale gelen bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme ve protez desteği sağlayan merkezde, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, hasta yatakları ve denge bastonları gibi birçok medikal malzeme ücretsiz veriliyor.

Merkezde ayrıca ampütasyon ameliyatı geçiren bireylerin yaralarının iyileştirilmesinden protezlerin hazırlanmasına, protez sonrası fizik tedaviye kadar her aşama uzman ekip tarafından titizlikle yürütülüyor. Merkezde psikososyal destek ve fizik tedavi hizmetleri de ücretsiz sunuluyor.

Her engelli için özel olarak ortez ve protez üretilen merkezde, şu ana kadar 11 ilden 840 kişinin hayatına dokunuldu.

826 metrekarelik merkezin yalnızca Türkiye değil, uluslararası yardım kuruluşlarının da desteğiyle büyüdüğü, hibe destekleriyle donatılan merkezin modern teknolojiyi kullanarak bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep'te Depremzedelere Ücretsiz Protez Desteği - Son Dakika

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