Gazze hastanesindeki yenidoğanlar elektrik krizi nedeniyle risk altında - Son Dakika
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Gazze hastanesindeki yenidoğanlar elektrik krizi nedeniyle risk altında

27.06.2026 12:19
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Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde jeneratörlerin hizmet dışı kalması nedeniyle yenidoğan ünitesinde klimalar çalışamıyor, aşırı sıcaklık bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor. İsrail ablukası nedeniyle jeneratör ve yedek parça girişi kısıtlanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne elektrik sağlayan jeneratörlerin çoğunun hizmet dışı kalması nedeniyle havalandırma sisteminin çalışmaması yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor.

İsrail'in 2 yıldan uzun süre düzenlediği saldırılarıyla çöken Gazze'nin sağlık sistemi, ateşkese rağmen süren ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail, ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra hastaneleri ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olan jeneratör ve yedek parça girişini de kısıtlıyor.

Gazze'deki pek çok hastanede, elektrik artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir tüketime dönmüş durumda. Jeneratör kıtlığı nedeniyle elektrikte tasarrufa gidilen hastanelerde bazen ameliyathaneler bile bu nedenle kapatılıyor, pek çok ünitede sağlık hizmeti en düşük seviyede veriliyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de gerçek bir elektrik krizi yaşanıyor. Hastanenin elektrik ihtiyacını karşılayan ana jeneratörlerin arızalanması ve yeni jeneratör girişinin olmaması nedeniyle hastane şu an küçük bir jeneratörle hizmet veriyor.

Bu da hastanenin ihtiyaçlarını ve özellikle yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatını etkiliyor.

Bebekler, klimaların çalışmadığı bir ünitede hayata tutunmaya çalışıyor

Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, yenidoğan ünitesinin sürekli elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak jeneratörlerin yeterli olmaması nedeniyle bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Açıklama yaparken alnından akan terleri silen Dakran, "Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor." dedi.

Kuvözlerin ve ünite içinde çalışan cihazların da sıcaklığın yükselmesine neden olduğunu söyleyen Dakran, "Yenidoğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

Dakran, ünitedeki sıcaklık artışının bazı cihazların arızalanmasına neden olduğuna işaret etti.

İkizlerinden birini kaybeden anne, diğerini de kaybetme endişesi yaşıyor

Yaklaşık 3 hafta önce ikiz çocuk dünyaya getiren ancak birini kaybeden anne Hedil er-Rifi de yenidoğan ünitesindeki olumsuz koşullardan bahsetti.

Rifi, hayatta kalan bebeğinin kanında enfeksiyon olduğunu, ilk başlarda kolunu kaplayan morlukların parmaklarına kadar geri çekildiğini ancak bazı parmaklarının ampute edilmek zorunda kaldığını aktardı.

Anne Rifi, "Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu sıcağa dayanamıyorum bu çocuk nasıl dayansın. İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum." diyerek bebeğinin hayatı için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gazze hastanesindeki yenidoğanlar elektrik krizi nedeniyle risk altında - Son Dakika

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