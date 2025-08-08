Gazze'deki Ammar Bebek Açlıkla Mücadele Ediyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sistematik olarak "aç bırakma" politikası uyguladığı Gazze Şeridi'nde şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayan 5 aylık Ammar Amara, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden göç ederek sahil kenarında kurdukları çadırda yaşamaya başlayan Amara ailesinin 8 çocuğundan biri de minik Ammar.

Ammar bebek, Gazze'de her geçen gün derinleşen ve çok sayıda can alan açlık krizinin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Gazze'de şu ana kadar 96'sı çocuk olmak üzere 197 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden öldü. Hastaneler de yetersiz beslenme vakalarıyla dolup taşıyor. Bu durum, sınır kapıları açılmazsa ilerleyen günlerde de "açlık" nedeniyle ölümlerin devam edeceğini gösteriyor.

25 gün boyunca su ve serumla beslendi

Anne Emira Amara'nın anlattığına göre Ammar bebek, doğduğunda hiçbir yetersiz beslenme emaresi göstermeyen bir çocuktu. Ancak yavaş yavaş ve özellikle de 4. aydan itibaren değişmeye başladı.

Yaşadıkları çadır ortamının, Gazze'ye dayatılan açlığın ve sağlık sisteminin çökmüş olmasının oğlunun iskelete dönmesine neden olduğunu söyleyen anne, "Ammar ve diğer çocuklarımla birlikte çadırda trajik bir hayat yaşıyoruz. Oğlum neredeyse 25 gün su ve serumla beslendi." dedi.

Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle Ammar'da bazı hastalıkların ve komplikasyonların geliştiğini anlatan anne Emira, "Oğlum açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Ateşi 43 dereceye kadar çıkıyor. Kronik ateşi ve ishali var. Çadırda, güneşin altında, açlıkla ve hastalıkla mücadele ediyor." diye konuştu.

"Ölüm her an kapısını çalıyor"

Anne Emira, oğlunun durumunu dünyaya duyurmak için orada bulunan AA kameramanına "Başka bir zaman gelip Ammar'ı çekecek olsanız başka bir Ammar görürsünüz." diyerek, oğlunun her geçen gün kötüye gittiğini ifade etti.

Oğlunu yeniden hastaneye götüreceğini söyleyen anne Emira, "Orada da sürekli serum takılıyor, bundan da yorulduk, bir işe de yaramıyor. Ölüm her an kapısını çalıyor. Oğlum gözlerimin önünde ölüyor. İş işten geçmeden Ammar'a yardım edilmesini istiyorum." sözleriyle, oğlunun dışarı çıkıp gereken tedaviyi görmesi için yardım çağrısında bulundu.