Gazze'den Romanya'ya Hasta Tahliyesi - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'den Romanya'ya Hasta Tahliyesi

Gazze\'den Romanya\'ya Hasta Tahliyesi

DSÖ, Gazze'den 8 hastanın Romanya'ya tahliye edildiğini duyurdu, hastalar özel bakım alacak.

01.10.2024 11:19
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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus Gazze'de bulunan 7'si çocuk olmak üzere 8 hastanın tedavi için Romanya'ya tahliye edildiklerini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, "Yedisi çocuk olmak üzere sekiz hasta Romanya'da özel tıbbi bakım için Gazze'den tahliye edildi. Hastalar 24 refakatçi ile birlikte seyahat etti. Hastaların yarısında kanser, ikisinde kan hastalığı, birinde böbrek nakli ve birinde de ağır yaralanma var. Romanya'ya teşekkür ediyoruz ve bu hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alabilmeleri için gösterdikleri işbirliği için teşekkür ederiz. Bir kez daha tahliye koridorlarının oluşturulması ve özel bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların güvenli ve zamanında geçişi için mümkün olan tüm yolların kullanılması çağrısında bulunuyoruz. Hepsinden önemlisi, tüm hastaların barışa ihtiyacı vardır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Gazze'den Romanya'ya Hasta Tahliyesi - Son Dakika

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