Gebe Okulu ile Anne Adaylarına Rehberlik

Sağlık

Anne adayları gebe okulu ile anneliğe bilinçli adım atıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına anneliğe bilinçli adım atmaları, sağlıklı hamilelik süreci ve doğum sonrası dönem ile ilgili eğitim veriliyor.

Anne adaylarının, gebelik sürecini daha sağlıklı ve bilinçli hale getirmek amacıyla Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan gebe okulu hamilelere anne olma yolculuklarında rehberlik ediyor. Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesindeki gebe okulunda hamilelik süreci, sağlıklı beslenme, egzersiz, anne sütünün bebeğe faydaları, emzirme yöntemleri ve bebekle ten tene temasın önemi gibi birçok konularda eğitimler düzenleniyor. Anne adaylarının ilgi gösterdiği gebe okulunda anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla da eğitimler veriliyor.

Hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor. Hastanenin gebe okulunda anne adayları, doğuma hazırlık sürecinde kadın sağlığı, nefes egzersizleri, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı gibi konularda da eğitim alıyor. Hastanede alanında uzman ebe ve hemşireler tarafından gebelere bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılırken, fiziksel aktivitelerle de hamilelerin doğum sancılarının ve ağrılarının azaltılması sağlanıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Perinatoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Selcan Sınacı, gebe okulunda uzman ebelerin, anne adaylarını, zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak normal doğumun yanı sıra gebelik sürecine hazırladığını belirtti. Gebe okulunda gebelik egzersizleri, doğum, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, gebelikte psikoloji, lohusa bakımı, beslenme, tehlike işaretleri ve aile planlaması gibi birçok önemli konuda alanında uzmanlar tarafından anne adaylarına eğitimler verildiğini bildiren Sınacı, "Gebe okulunda alanında uzman ekibimiz tarafından ebelerimiz, hemşirelerimiz, fizyoterapist gibi gerekli eğitimler alanında uzmanlar tarafından verilmektedir. Bu kapsamda gebenin özellikle hamilelik dönemi, doğum süreci, doğum sonrasındaki lohusalık döneminde desteklenmesi gereken temel konularda ve anne sütü emzirme konularında eğitimler verilmektedir. Gebe polikliniğine başvuran tüm gebe olan anne adaylarını gebe okuluna yönlendiriyoruz. Gebe okuluna başvuran her hangi bir gebe de bu eğitimlere katılabilir" dedi.

"Gebelerin sorunları hakkında bilinçlenmeleri için eğitim veriyoruz"

Okulda bebek sağlığı açısından da annelerin bu sürece en sağlıklı şekilde hazırlandığını aktaran Sınacı, gebelere güncel bilgiler verildiğini ifade ederek, "Gebe okulunda anne adaylarımızı öncelikle gebelik sürecindeki yaşayabilecekleri gebeliğin doğal fizyolojik değişiklikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda gebelik egzersizleri ve o egzersizlerin alanında uzman ekiplerce hastaya ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca da hem doğum sürecinde hem de doğum sonrasındaki süreçte yaşayabileceği bazı sorunlar hakkında da bilinçli olmasını sağlamak amacıyla eğitim almalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gebe okulunun öncelikli amaçlarından birinin de anne adaylarının doğum süreçleri ile ilgili bilgilendirmek olduğunu belirten Sınacı, "Özellikle toplumda yer alan doğum korkusunun anne adayı için bilinçlenmesi ve bu konuda rahatlamasını hedefliyoruz. Anne adaylarının da bu konuda istekli olması ve bu konuda motive olması açısından gebe okullarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Sınacı, gebe okulunda ilk 6 aya kadar anne sütünün öneminin anlatıldığını ve anne adaylarına diyetisyen hizmeti de verildiğini aldığını kaydetti.

Gebe okuluna gelen Kevser Hüsrafoğlu ise hamilelik sürecinin daha rahat ve kolay geçmesi için gebe okuluna katıldığını belirterek, aldığı eğitimlerin çok faydalı ve yönlendirici olduğunu söyledi.