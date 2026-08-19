Gebelikte Seyahat İpuçları

Gebelikte seyahatin çoğu anne adayı için uygun şekilde planlandığında güvenli olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplanoğlu, "Seyahat için en uygun dönem, gebeliğin 14-27. haftalarını kapsayan ikinci trimester dönemidir. Ancak özellikle riskli gebeliklerde seyahat kararı mutlaka hekim değerlendirmesiyle verilmelidir" dedi.

Yaz aylarıyla birlikte tatil planları hızlanırken, anne adaylarının seyahat öncesinde gebelik haftasını, mevcut riskleri ve ulaşım şartlarını göz önünde bulundurması önem taşıyor. Özellikle uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın yanı sıra sıcak hava, sıvı kaybı, enfeksiyon ve beslenme şartlarına da dikkat edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

"Seyahat için en uygun dönem ikinci trimester"

VM Medical Park Mersin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplanoğlu, gebelikte seyahat için en uygun dönemin 14- 27. haftalar arasındaki ikinci trimester olduğunu söyledi. Kaplanoğlu, "İkinci trimesterde bulantı, kusma ve yorgunluk gibi şikayetler azalırken, ilerleyen haftalarda görülebilecek hareket kısıtlılığı ve erken doğum riski henüz belirginleşmemiş olur. İlk 12 haftada uzun seyahatlerden kaçınılmalı, 28. haftadan sonra ise seyahat kararı hekimle birlikte değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Uçak yolculuğunda hareketsiz kalmamaya dikkat"

Sorunsuz seyreden gebeliklerde uçak yolculuğunun genel olarak güvenli olduğunu ifade eden Kaplanoğlu, hava yolu şirketlerinin gebelik haftasına göre farklı uygulamaları bulunabileceğini belirtti. Kaplanoğlu, "Bu nedenle özellikle 28. haftadan sonra uçuş öncesinde doktor raporu gerekip gerekmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Uzun uçuşlarda koridor tarafında oturmak, belirli aralıklarla kalkıp yürümek, ayak bileği ve bacak egzersizleri yapmak ve yeterli miktarda su tüketmek önemlidir. Emniyet kemeri ise karnın üzerinden değil, kalça hizasından ve karın altından bağlanmalıdır" dedi.

Uzun uçuşlarda kan dolaşımını desteklemek amacıyla hekimin önerisi doğrultusunda kompresyon çorabı kullanılabileceğini belirten Kaplanoğlu, özellikle uzun süre hareketsiz kalmanın gebelikte artan pıhtılaşma eğilimi nedeniyle daha fazla önem taşıdığını kaydetti.

"Uzun araç yolculuklarında düzenli mola verilmeli"

Kara yolu yolculuklarında da uzun süre hareketsiz kalmanın dolaşım sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Kaplanoğlu, "Anne adaylarının uzun araç yolculuklarında yaklaşık 1,5-2 saatte bir mola vererek birkaç dakika yürümesi ve bacaklarını hareket ettirmesi faydalıdır. Emniyet kemerinin doğru şekilde takılması, yolculuk öncesinde yeterli uyku alınması ve mümkünse seyahatin günün daha serin saatlerinde gerçekleştirilmesi de önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Deniz ve havuzda enfeksiyon riskine karşı önlem alınmalı"

Gebelik döneminde denize ve havuza girmenin genel olarak sakıncalı olmadığını belirten Kaplanoğlu, hafif tempolu yüzmenin gebelikte sırt ağrıları ve şişliklerin azaltılmasına yardımcı olabilecek düşük etkili bir aktivite olduğunu söyledi. Kaplanoğlu, "Ancak su kalitesi belirsiz, durgun veya kirli görünen alanlardan uzak durulmalı, halka açık havuzlarda hijyen şartlarına dikkat edilmelidir. Suda uzun süre kalmamak ve özellikle vajinal bölgenin nemli kalmasını önlemek de enfeksiyon riskini azaltmak açısından önem taşır" dedi.

"Sıcak hava ve güneşten korunmak önemli"

Gebelikte vücudun ısı düzenleme kapasitesinin değişebildiğine değinen Kaplanoğlu, "Uzun süre yüksek sıcaklığa ve doğrudan güneşe maruz kalmak baş dönmesi, aşırı terleme ve tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Anne adaylarının günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında kalmaması, bol ve hafif kıyafetler giymesi, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanması, uygun güneş koruyucu ürünlerle korunması ve serin alanlarda dinlenmesi gerekir" diye konuştu.

"Beslenme ve sıvı tüketimine dikkat edilmeli"

Tatil döneminde değişen beslenme alışkanlıklarının gıda kaynaklı enfeksiyon riskini artırabileceğini dile getiren Kaplanoğlu, "Çiğ veya az pişmiş et ve güvenilir olmayan gıdalar ile pastörize edilmemiş süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. Özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı tüketilmeli, şekerli ve kafeinli içecekler sınırlandırılmalı, yiyeceklerin taze ve hijyenik şartlarda hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

"Riskli gebeliklerde seyahat kararı hekimle birlikte verilmeli"

Uzun mesafeli veya yurt dışı seyahat planlayan anne adaylarının yolculuk öncesinde doktor kontrolünden geçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kaplanoğlu, "Yüksek tansiyon, gebelik şekeri, plasentayla ilgili sorunlar, çoğul gebelik veya erken doğum öyküsü gibi risk faktörleri bulunan anne adaylarında seyahatin zamanı, süresi ve ulaşım şekli gebeliğin durumuna göre değerlendirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda seyahatin ertelenmesi de söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

"Seyahat sırasında bu belirtilere dikkat"

Seyahat sırasında ortaya çıkabilecek bazı belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kaplanoğlu, "Vajinal kanama veya sıvı gelmesi, şiddetli ya da sürekli karın ağrısı ve kasılmalar, şiddetli baş ağrısı, görme değişiklikleri, el, yüz ve bacaklarda ani şişlik, bebek hareketlerinde azalma, yüksek ateş, tek bacakta şişlik veya ağrı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Doğuma yaklaşıldıkça seyahat planlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaplanoğlu, "Genel olarak 36. haftadan sonra uzun mesafeli seyahatlerden kaçınılması önerilir. Erken doğum öyküsü, çoğul gebelik, rahim ağzı yetmezliği veya plasentanın rahim ağzına yakın yerleşimi gibi durumlarda ise seyahat planı çok daha erken dönemde hekimle birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

Kaplanoğlu, seyahat edilecek bölgede muhtemel bir doğum veya acil durumda sağlık hizmetlerine erişim imkanının bulunup bulunmadığının da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.