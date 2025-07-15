Genç Hemşire Görev Başında Hayatını Kaybetti

EDİRNE'de Trakyla Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (25), görevi başında rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Özge Yaylagül Gökçe, dün saat 16.30'da nöbet tutmak için göreve başladı. Saat 21.30 sıralarında arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Gökçe, bir odada dinleneceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarının serum taktığı Gökçe, odada dinlenmeye alındı. Arkadaşlarının ara ara kontrol ettiği Özge Yaylagül Gökçe, sabah saatlerinde yapılan kontrolde morardığı görülünce hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1,5 saat müdahale edilen Gökçe, kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özge Yaylagül Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

TÖRENLE UĞURLANDI

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde gece nöbetteyken rahatsızlanıp hayatını kaybeden hemşire Özge Yaylagül Gökçe için tören düzenlendi. Üniversite morgu önünde düzenlenen törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler, Gökçe'nin mesai arkadaşlar ve ailesi katıldı. Gökçe'nin mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Okunan duanın ardından Gökçe'nin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,