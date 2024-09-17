Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor

Sağlık

Kalp hastalıkları artık gençlerde de görülüyor

Kalp krizi riski her geçen gün artıyor

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu:

"Egzersizi hayatımızdan çıkartmamalıyız"

ADANA - Ülkemizde en sık görülen hastalıklar arasında yer alan kalp hastalıklarının tehlikesi her geçen gün artarken Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, "Kalp hastalıkları artık gençlerde de görülmeye başladı. Hareket edip her zaman egzersiz yapmalıyız" dedi.

Hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle kalp hastalıklarının son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor.

"Eskiden yaşlı hastalığıydı"

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi'nde görevli Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Dr. Alemdaroğlu, "Kalp krizi vakalarındaki sayısal artıştan daha çok, kalp krizi geçiren hastaların yaşının 40'lı yaşlara düşmesi bizi tedirgin ediyor. Eskiden genelde yaşlı nüfus olarak tabir ettiğimiz 50'li, 60'lı yaşların hastalığı olarak görülüyordu ama artık kendimizden küçük hastaları ameliyat etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Her zaman egzersiz yapmalıyız"

Hareketsiz yaşamın kalp hastalıklarını arttırdığından bahseden Dr. Alemdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Artık 45 yaşında bypass olmak için bize başvuruyor hastalar. Tabi bunu da yediklerimiz ve hareketsizlik değiştirdi. Artık arabalar, toplu taşıma var ve daha az hareket ediyoruz. Daha kötü besleniyoruz, zor şartlarda çalışıyoruz dolayısıyla bu da kalp damar sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Adana özelinde baktığınızda hava sıcaklığı yeni yeni düştü ve dışarıya çıkabilecek duruma gelmeye başladı. Bu bizim dışarıda daha hareketli olabileceğimiz anlamına geliyor. Artık hareket edelim, egzersizi her zaman yapalım. Asansör beklemek yerine 2-3 katı merdiven ile çıkmayı alışkanlık haline getirelim."

Öte yandan Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, beslenme alışkanlıklarının da değiştirilmesi gerektiğini ve daha fazla su tüketiminin kalp hastalıklarını engellemede önemli olduğunu belirtti.