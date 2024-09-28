Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor

Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor

Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın kalp sağlığı için önemine dikkat çekiyor.

28.09.2024 12:46
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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin önemli bir etken olduğunu belirterek, bundan korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tenekecioğlu, son yıllarda kalp damar hastalıklarında ciddi artış olduğunu vurguladı.

Tenekecioğlu, bunun nedenleri arasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanların hareket etmelerinde azalma, sağlıklı beslenmede ciddi şekilde bozulma, genetik faktörlerin yer aldığını söyledi.

Beslenme bozukluklarının kalp damar hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğuna işaret eden Tenekecioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Katı yağ kullanımının artması, işlenmiş gıda tüketiminin artması ve fast food tarzı beslenmenin özelikle gençler arasında yaygınlaşması kalp damar hastalıklarının daha genç yaşlarda ortaya çıkmasında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumumuzda yaygınlaşmış olan fast food alışkanlığının azaltılması gerekmektedir. Bunun yanında katı yağlardan da uzak durmamız gerekiyor. Beyaz et ve sebze ağırlıklı beslenmemiz önemli. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeye iyice ağırlık vermemiz gerekiyor."

"Bazen asansör yerine merdiven kullanmakta fayda var"

Doç. Dr. Tenekecioğlu, hareketsiz yaşamın metabolizmayı yavaşlattığını ve vücutta yağ birikimine yol açtığını dile getirdi.

Günlük yaşamda hareketlenmeyi artırmak gerektiğini kaydeden Tenekecioğlu, "Bazen asansör yerine merdiven kullanmakta fayda var. Sicilya'da yapılan bir çalışmada insanların 100 yaşını nasıl aştığını araştırmışlar. Yollar yokuş yukarı olduğu için insanlar sürekli hareket halinde ve bu onların metabolizmasının hızlanmasına ve iyi kolesterolün yükselmesine damar sağlığının daha iyi olmasına sebep olmakta." diye konuştu.

Tenekecioğlu, stresin de kalp sağlığında önemli bir faktör olduğunu anlattı.

Stresli ortamlardan mümkün oldukça uzak durulması gerektiğini belirten Tenekecioğlu, "Günün belli bir vaktinde evde rahatlatıcı bir aktivite bulunmakta fayda var. Bu sadece kafayı dinlendirmek için değil vücudun genel metabolizmasının düzenlenmesi konusunda çok faydalı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor - Son Dakika

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