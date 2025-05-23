Gençlerde Kanser Vakalarında Artış

SON yıllarda genç yaş grubunda kanser vakalarında artış yaşandığını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, "Özellikle meme, kolorektal, pankreas ve testis kanseri genç nüfusta daha sık görülmeye başladı. Ailede kanser öyküsü varsa, tarama yaşları çok daha genç yaşlara çekilebiliyor. Bazı durumlarda 18-20 yaşlarından itibaren düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşıyor" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, genç yaşta kanserin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Doç. Dr. Şimşek, genç nüfus tanımının toplumda genellikle farklı anlaşıldığını belirterek, "50 yaş ve altı kanser hastalarını genç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'GENÇ YAŞTA KANSER ARTIYOR'

ABD'de yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Şimşek, "Gençlerde özellikle beş kanser tipinde artış yaşanıyor. Son 10 yıllık veriler, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde testis kanseri ve her iki cinste kolorektal ve pankreas kanseri sıklığında ciddi artış olduğunu gösteriyor" dedi. Doç. Dr. Şimşek, bu artışın nedenine dair net bir sonuca ulaşılamasa da çevresel faktörlerin ve tarama programlarının önemli rol oynadığını belirtti.

'VAKALARIN ARTMASINDA TARAMA PROGRAMLARI ETKİLİ'

Kanser vakalarının artmasında tanı yöntemlerindeki gelişmelerin de etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Şimşek, "Eskiden mamografi veya kolonoskopiye ulaşmak zorken, günümüzde bu tarama testleri çok daha yaygın hale geldi. Ayrıca acil servislerde yapılan görüntülemeler sırasında tesadüfen kanser tanısı koyabiliyoruz" diye konuştu. Tarama yaşlarının da genç nüfusa yönelik olarak değiştirildiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, "Örneğin kolon kanseri tarama yaşı eskiden 50 iken, son dönemde bu sınır 45'e çekildi. Aynı şekilde meme kanseri taraması için mamografi yaşı da 40'a indi" ifadelerini kullandı.

'BATI TİPİ BESLENME VE OBEZİTENİN KANSER RİSKİNİ ARTIRDI'

Kanser vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin de çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıkları olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şimşek, özellikle batı tipi beslenme ve obezitenin kanser riskini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Şimşek "Batı tipi beslenme alışkanlıklarının artması, et ağırlıklı diyetlerin yaygınlaşması ve obezite oranının yükselmesi, kanserin genç yaşlarda görülme sıklığını artırıyor" dedi.

'AİLEDE KANSER HİKAYESİNE DİKKAT'

Ailesinde kanser öyküsü bulunan gençlerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şimşek, "Ailede kanser varsa, tarama yaşları çok daha genç yaşlara çekilebiliyor. Bazı durumlarda 18-20 yaşlarından itibaren düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşıyor" diye konuştu. Sigara kullanımının akciğer kanseri üzerindeki etkisini değerlendiren Doç. Dr. Şimşek, uzun süre sigara kullanan kişilerde düşük doz radyasyonla yapılan tomografi taramalarının önerildiğini belirterek "Sigara içen bireylerde akciğer kanseri riski yüksek. Bu nedenle düşük doz radyasyonlu taramalar, erken tanı açısından önemli" ifadelerini kullandı.