Gençlerde 'Tekno Boyun' Sorunu Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Gençlerde 'Tekno Boyun' Sorunu Artıyor

Gençlerde \'Tekno Boyun\' Sorunu Artıyor

Doç. Dr. Sucuoğlu, teknolojik cihazların aşırı kullanımının gençlerde boyun ağrılarına yol açtığını belirtti.

16.05.2025 09:55
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FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, gençlerde ve çocuklarda boyun ağrılarının ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini belirterek, "Teknolojik cihazların yoğun kullanımı, başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunda cep boyun hastalığı olarak bilinen 'tekno boyun' problemine yol açıyor." dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların uzun süre yanlış pozisyonda kullanılması sonucu boyun kaslarında yapısal bozukluklar meydana geldiğini belirterek, bu durumun özellikle çocuk yaş grubunda da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

'GENÇLERDE VE ÇOCUKLARDA GİDEREK YAYGINLAŞIYOR'

Özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanım süresinin artmasının hastalığın görülme sıklığını artırdığını söyleyen Doç. Dr. Sucuoğlu, "Başın normal duruş pozisyonunda boyuna binen yük 4-5 kilo iken, öne eğik pozisyonda bu yük 25-30 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu durum, omurlar arasındaki disklerin yapısını bozarak fıtıklara yol açabiliyor" dedi.

Cep boyun hastalığının eskiden daha çok erişkin yaş grubunda görüldüğünü belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, "Son yıllarda teknolojik cihaz kullanımının çocuklarda ve gençlerde de yaygınlaşmasıyla bu yaş grubunda da sıkça karşılaşmaya başladık. Özellikle 4-5 yaşından itibaren çocukların uzun süre tablet ve telefon kullanmaları, boyun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'CEP BOYUN HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER'

Tekno boyun hastalığını önlemek için alınması gereken önlemlere değinen Doç. Dr. Sucuoğlu, şunları önerdi:

"Telefon ve tablet kullanım süresini azaltın. Özellikle çocuklar ve gençlerde uzun süreli kullanım alışkanlıklarının önüne geçmek önemlidir. Cihazları göz hizasında tutun Mümkünse cihazları göz hizasında kullanmak boyun eğimini azaltacaktır. Düzenli mola verin. Cihaz kullanırken en az 30 dakikada bir kısa molalar vermek gerekir. Boyun egzersizleri yapın. Boyun kaslarını güçlendiren germe ve gevşeme egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır. Doğru duruş alışkanlığı edinin. Boyun ve başın öne eğik pozisyonda kalmaması için ergonomik düzenlemeler yapılmalıdır."

'AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE UYARI'

Cep boyun hastalığının önlenmesinde ailelerin ve öğretmenlerin rolüne vurgu yapan Doç. Dr. Sucuoğlu, "Aileler, çocuklarının teknoloji kullanımlarını denetlemeli ve süreyi sınırlamalıdır. Okullarda da öğretmenler, öğrencilere doğru oturma ve cihaz kullanma alışkanlıklarını kazandırmalıdır" dedi. Cep boyun hastalığının tedavi edilmediği takdirde boyun fıtıkları, omurga eğrilikleri ve postür bozukluklarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, "Bu hastalık sadece boyun ağrısı ile sınırlı kalmayıp kamburluk, boyun düzleşmesi ve omurga deformitelerine neden olabiliyor. Bu nedenle erken müdahale büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gençlerde 'Tekno Boyun' Sorunu Artıyor - Son Dakika

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