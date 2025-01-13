Genel Anestezi ile Diş Tedavisi

Sağlık

Engelli kişiler ile dişçi fobisi olan çocuklara genel anestezi altında tedavi

"Günde ortalama 6 hasta bakılmakta, 2024 yılında 698 hastaya hizmet verdik"

İSTANBUL - Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 5 yaşın üzerindeki engelli kişiler ile 5 ila 7 yaş arasındaki dişçi korkusu olan çocuklara hekim muayenelerinin ardından genel anestezi ve sedasyon yöntemi ile tedaviler gerçekleştiriliyor. Başhekim Dt. Mehmet Tayfun Özcan, "Günde ortalama 6 hasta bakılmakta, 2024 yılında 698 hastaya hizmet verdik. Koruyucu tedavinin hem maliyeti daha az hem hasta için daha konforlu. Günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli" dedi.

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 5 yaşın üzerindeki engelli kişiler ile 5 ila 7 yaş arasındaki ağız ve diş sağlığı konusunda problem yaşayan çocuklarda korku, iletişim kurulamaması gibi nedenlerle işlemlerin gerçekleştirilemediği durumlarda hekim muayenelerinin ardından uygun hastalarda genel anestezi ve sedasyon yöntemi ile tedaviler gerçekleştiriliyor. Diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği gibi işlemler sırasında kişilerin durumu değerlendirilerek uzmanlar tarafından genel anestezi ya da daha hafif olan ve türleri bulunan sedasyon işlemiyle yapılıyor. Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Mehmet Tayfun Özcan da 2024'te 698 hastaya ameliyathanede hizmet verildiğini ifade etti, ağız ve diş sağlığının korunması noktasında uyarılarda bulundu. Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) Uzmanı Dt. Ceren Deveci ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Yusuf Diner ise tedavi süreçlerine ilişkin konuştu.

"Günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli"

Hastaneye başvuran kişilerde yapılan değerlendirmelerin ardından işlemlerin gerçekleştirildiğini aktaran Başhekim Dt. Mehmet Tayfun Özcan, "11 tane yataklı servisimiz var, engelli hastalarımıza ve özellikle 5-7 yaş arası koopere olamayan yani uyum sağlayamayan çocuk hastalarımıza ameliyathane hizmeti vermekteyiz. Günde ortalama 6 tane hasta bakılmakta, bu hastalarımızın genel anestezi ve sedasyon altında kanal tedavisi, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği gibi tedavilerini ameliyathanemizde aktif olarak uygulamaktayız. 2024 yılında ameliyathanemizde 698 tane hastaya hizmet verdik. 195 tanesi engelli, 503'ü de 5-7 yaş arası dişçi korkusu olan, uyum sağlayamayan çocuklarımızın tedavilerini genel anestezi altında gerçekleştirdik. Başvuran hastalarımızın öncelikle sistemik hastalıkları açısından, kilosu, işlem sonrası yoğun bakım ihtiyacı olup olmayacağı anestezi uzmanımız tarafından değerlendiriliyor. Uygun görüldüğü takdirde hastanemizde kabulü yapılmaktadır. 6 yaş dişi dediğimiz 4 tane büyük azı dişinin Türkiye'de birçok çocukta aşırı çürüdüğünü ve çekime gittiğini görüyoruz, önüne geçebilmek adına günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli. Koruyucu tedavinin hem maliyeti daha az hem hasta için daha konforlu, olmadan önüne geçmek hem hasta hem hekimler için herkes için daha iyi olacak. Şekerli, asitli gıdalar özellikle bunlardan mümkün olduğunda uzat tutmak çok önemli. Gece yatmadan diş fırçalama alışkanlığı çok daha önemli, gece tükürük akış hızı azaldığından dolayı ağız içi yıkama dediğimiz olay çok azalıyor, bakterilerin üremesi için müsait ortam özellikle gece daha çok oluşuyor. Fırçalama süresinin 2,5 dakikadan daha uzun sürmesi lazım. Engelli ve ya diş fırçalatılamayan hastalarda özellikle çok küçük yaştaki 2-3 yaşındaki bebeklerde anne ve babasının bir tülbent dediğimiz bir bezle parmağına sararak çocuğun dişlerini mutlaka onunla fırçalaması lazım" dedi.

"İşlemlerin fazlalığı da durumu etkileyebiliyor"

Aynı yaş grubu olsa da kimi çocuklarda işlem yapılabilirken kimilerinde yapılamadığını söyleyen Dt. Ceren Deveci, "Önce hastamız çocuk diş hekimi doktorlarından randevu alıyor, onlar değerlendiriyor, eğer tedavilerini diş ünitinde oturarak yaptıramazlarsa o zaman genel anesteziye yönlendiriliyor. Anestezi uzmanımız hastaları değerlendiriyor, tahlillere gönderiyor. Bazen 5 yaşında yaptırabilecek bir çocuk varken bazen yaptıramayabiliyorlar ya da yapılacak işlemlerin fazlalığı da bu durumu etkileyebiliyor. 3 yaşa kadar kesinlikle şekeri hayatınıza katmayın diyoruz. Ne kadar uzak tutabiliriz bizim için o kadar iyi, dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kullandığı ilaçlar, hastalıkları var mı bunlar önemli"

Çocuklarda anestezi uygulamaları öncesi çok detaylı bir değerlendirme süreci olduğunu aktaran Dr. Yusuf Diner, muayene sonrası anestezi verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirlenilmesiyle işlemlerin yapıldığını aktardı. Uzm. Dr. Diner, küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığının edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Çocuğun kullandığı ilaçlar var mı, başka hastalıkları var mı çocukların bunlar bizim için önemli. Eğer gerekli görürsek başka branşlardan konsültasyon istiyoruz, neticesine göre anestezi riskini belirliyoruz. Özellikle hemen her çocuğumuza dişlerini fırçalıyor musun diye soruyorum çoğu 'Arada bir ' diyor. Diş fırçalama alışkanlığını topluma kazandırmak, çocukluktan başlamak lazım. Ailelerden isteğimiz; ne kadar fırçalamaya önem verirlerse bize olan ihtiyaçları o kadar azalacaktır" diye konuştu.