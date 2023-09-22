Gerede'deki Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda - Son Dakika

Gerede'deki Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda

Gerede\'deki Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda
Son Güncelleme: 22.09.2023 14:18

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir huzurevinde kalan 33 kişi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. 4 kişi ise durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İshal ve kusma şikayetleri devam eden diğer hastaların tedavileri ise sürüyor.

BOLU'nun Gerede ilçesinde kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4'ü, yoğun bakıma alındı.

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarda, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü. 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaşı 80'in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Gerede'deki Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerede'deki Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda - Son Dakika
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