Gevher Nesibe Hastanesinde hasta hakları için bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika
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Gevher Nesibe Hastanesinde hasta hakları için bilgilendirme standı kuruldu

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Gevher Nesibe Hastanesinde hasta hakları için bilgilendirme standı kuruldu
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ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde bilgilendirme standı açıldı. Hasta Hakları Birimi, hasta ve yakınları ile sağlık çalışanlarına hak ve sorumlulukları anlatarak broşür dağıttı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" dolayısıyla, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme standı açıldı.

Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde açılan bilgilendirme standına ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serap Doğan, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Hastane Müdürü Aydemir Kayabaşı, Hasta Hakları Birim Sorumlusu İbrahim Barın ile Hasta Hakları Birimi çalışanları katıldı.

Stantta, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarına Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan; Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası, Tıbbi Araştırmalar, Diğer Haklar, Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları ile Son Hükümler hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Gevher Nesibe Hastanesi ve Acil Servisi ile Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji- Onkoloji Hastanesi, Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi, KANKA Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanelerine başvuran hasta ve hasta yakınları ile kliniklerde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları bilgilendirilerek "Hasta Hakları ve Sorumlulukları Broşürü" dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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