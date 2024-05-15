Glokomun Geç Fark Edilmesi Durumunda Hasar Tedavi Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Glokomun Geç Fark Edilmesi Durumunda Hasar Tedavi Edilemez

Glokomun Geç Fark Edilmesi Durumunda Hasar Tedavi Edilemez

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ebri, glokomun geç fark edilmesi durumunda oluşan hasarın tedavisinin mümkün olmadığını belirterek erken teşhise dikkati çekti. Glokomun tanısı, türleri, teşhisi ve tedavisine ilişkin bilgi veren Ebri, glokomun kalıtımsal bir hastalık olduğunu ve risk faktörlerini açıkladı. Glokomun farklı tipleri ve belirtileri hakkında bilgi veren Ebri, teşhisin dikkatlice yapılan göz muayenesiyle ortaya çıkacağını vurguladı. Glokom tedavisinde hastaya özgü hedef göz içi basıncı belirlenerek tedaviye başlandığını ve takip edildiğini belirten Ebri, lazer tedavisi ve cerrahinin diğer tedavi seçenekleri olduğunu ifade etti.

15.05.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ebri, göz tansiyonu olarak bilinen glokomun geç fark edilmesi durumunda oluşan hasarın tedavisinin mümkün olmadığını belirterek erken teşhise dikkati çekti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, glokom her yaşta görülmesine rağmen en sık 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebri, glokomun tanısı, türleri, teşhisi ve tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Glokomda erken tedavinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ebri, "Göz içi basıncının tolere edilemeyen boyutta artmasıyla göz sinirinde tahribat oluşur. Bu tahribat, görme alanının etrafından başlayarak merkeze doğru ilerler. Bunun sonucunda hastalar genellikle geç dönemde görme alanlarının çok azaldığını belirterek doktora başvurur. Oluşan hasarın tedavisi mümkün olmadığı için glokomda erken teşhis çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Glokomun değişik tipleri ve bulguları olduğunu kaydeden Ebri, genellikle hastaların sabahları baş ağrısı, bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında halkalar görme, televizyon izlerken göz ağrısı oluşması gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu, ancak bunların kesin olarak glokom belirtisi olmayabileceğine işaret etti.

Ebri, glokomun kalıtımsal bir hastalık olduğunu, tansiyon dengesizliği, yüksek miyop, yüksek hipermetropi, şeker hastalığı teşhisi konanların, uzun süreli kortizon tedavisi görenlerin ve tiroid hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını kaydetti.

"Ani olarak ortaya çıkar ve çok ağır seyreder"

Glokom türleriyle ilgili bilgiler veren Ebri, "Dar açılı glokom, ani olarak ortaya çıkar ve çok ağır seyreder. Şiddetli göz ve baş ağrısı, bulantı ve kusma belirtileriyle kendini gösterir. Acil tedavi gerektirir. Bebeklerde ve çocukluk çağında gözlenen glokom tipinde ise gözde sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve gözde büyüme belirtileri gözlenir.

Yaygın olan, yavaş seyreden ve 'açık açılı glokom' olarak tabir edilen glokom tipinde göz içi basıncı, gözün yapısına göre değişkenlik göstermekle birlikte, 12-20 milimetrelik aralığı normal kabul edilir." ifadelerini kullandı.

Glokom teşhisinin, dikkatlice yapılan göz muayenesinde ortaya çıkacağını vurgulayan Ebri, şunları kaydetti:

"Optik sinirin durumu ve optik sinir liflerinin fonksiyonu yönünden araştırılması için görme alanı testi, sinir lifleri ve bunların oluşturduğu sinir lifleri katmanına bakılmalı. Hastanın araştırılması için OCZ, RNFL, NFA veya HRT gibi ileri tetkik testlerine başvurulması gerekiyor. Testlerin sonucu glokomun teşhis, tedavi ve takibine yön verir.

Glokom tedavisinde öncelikli hastaya göre hedef göz içi basıncı belirlenir ve ona göre tedaviye başlanarak takip edilir. Özellikle verilen damlaların kullanım şekline ve saatine uyulması istenir. 2-3 hafta sonra hasta, hedeflenen göz içi basıncı yönünde belirli aralarla takip edilir. Lazer tedavisi ve cerrahi, diğer glokom tedavi seçenekleridir."

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Glokomun Geç Fark Edilmesi Durumunda Hasar Tedavi Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Glokomun Geç Fark Edilmesi Durumunda Hasar Tedavi Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement