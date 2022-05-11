Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

11.05.2022 10:35
Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan "İyi ki Varsın Kan Dostum" başlıklı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan "İyi ki Varsın Kan Dostum" başlıklı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi yanında düzenlenen kampanyada, kan vermek isteyenlerin sağlık taramasından geçirildi.

Durumları uygun görülenlerin kan bağışları kabul edildi.

Kampanya kapsamında ilçede 34 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Kan bağışı kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulan Türkiye'de, her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunanların belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, ramazan ayı sonunda azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılay'ın tüm Türkiye'yi "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyasına destek vermeye çağırdığı ifade edildi.

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Kan Bağışı, Gölpazarı, Eskişehir, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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