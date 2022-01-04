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Görme engelliler için tasarlanan "Üçüncü Göz" destek bekliyor - Son Dakika

Görme engelliler için tasarlanan "Üçüncü Göz" destek bekliyor

04.01.2022 11:38
Görme engelliler için tasarlanan "Üçüncü Göz" destek bekliyor

Görme engellilerin istedikleri metni braille alfabesine dönüştürerek kolaylıkla okumalarını sağlayan "Üçüncü Göz" adı verilen cihaz, geliştirilmek için destek bekliyor.

Görme engellilerin istedikleri metni braille alfabesine dönüştürerek kolaylıkla okumalarını sağlayan "Üçüncü Göz" adı verilen cihaz, geliştirilmek için destek bekliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Eldem tarafından 2017'de geliştirilen "Üçüncü Göz"ün, bilgisayar klavyesine benzeyen görüntüsü, belge tarayıcısı, yazılı ve sesli veri çıktısı, 96 braille karakterinden oluşan özelliklerine yenileri eklenmek isteniyor.

Prof. Dr. Başçiftçi, AA muhabirine cihazın, 2017'de Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Cihazın, dijitalde ya da kağıttaki bilgileri taradıktan sonra braille alfabesine dönüştürdüğünü dile getiren Başçiftçi, "Cihaz bu işlemi yaparken görme engelli bireyler, karakterleri ileri, geri, sesli veya yazılı olarak istedikleri formatta okuyabiliyor. Aynı zamanda cihazımız braille alfabesini öğrenmek isteyenlere de eğitim imkanı sunuyor. Cihaza aktardığımız bilgiler, üzerindeki 96 karakter sayesinde görme engelli vatandaşlarımızca kolaylıkla okunabilir hale geliyor." dedi.

Hedef cihazı geliştirerek daha çok görme engelli bireye ulaşmak

Başçiftçi, cihazı daha çok tanıtmak için tasarlanan sistem ve cihazla ilgili web sayfası da oluşturduklarını belirterek, cihazı geliştirip daha çok görme engelli bireye yardımcı olmak istediklerin vurguladı.

"Üçüncü Göz"de yapılacak yenilikler için destek beklediklerine dikkati çeken Başçiftçi, "Biz, destek veren olursa cihazı geliştirmek istiyoruz. Daha küçük, daha modüler, yeni özellikler eklenmiş şekilde üretmek istiyoruz. Türkiye'de 2020 verilerine göre yaklaşık 500 bin görme engelli vatandaşımız var. Bunların birçoğu maalesef okuma yazmadan yoksunlar. Dezavantajlı olan bu bireylerin topluma daha çok kazandırılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başçiftçi, cihazın prize takılı ve pille çalışma seçenekleri olduğuna değinerek, "96 karakterden oluşan cihazımızın 12, 24, 36 veya 48 karakterli olarak cep veya tablet gibi küçültülmüş modelleri yapılabilir. Biz bu cihazı doktora tezi çalışmasında yaptığımız için karakter sayısının fazla olmasına dikkat ettik. Üzerinde yapacağımız yeniliklerle cihazı küçültmemiz mümkün." diye konuştu.

Cihazın patentini aldıklarını vurgulayan Başçiftçi, geliştirip seri şekilde üretmek ve görme engelli vatandaşlara ulaştırmak için yetkililerden destek beklediklerini yineledi.

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Selçuk Üniversitesi, Görme Engelli, Bilgisayar, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Görme engelliler için tasarlanan "Üçüncü Göz" destek bekliyor - Son Dakika
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