Göz Tansiyonu Riskine Dikkat!

09.03.2026 10:29
Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, glokomun sessiz bir hastalık olduğunu vurguladı, düzenli muayene önerdi.

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, 'glokom' ya da bilinen diğer ismiyle göz tansiyonu hastalığına ilişkin, "Önemli bir rahatsızlık. Geri dönüşümsüz körlüğün birinci ve en sık nedeni. Kaybedileni maalesef geriye getiremiyoruz. Dolayısıyla bu hastalığı önden tanımamız gerekiyor. Maalesef en sık gördüğümüz tipinde bir bulgu vermiyor. Göz sağlığını sessiz hırsızına kaptırmamak adına lütfen düzenli göz muayenesi olalım. O yüzden özellikle 40 yaş üzerindeysek muhakkak düzenli kontrol olalım" dedi.

Halk arasında 'karasu hastalığı' olarak da bilinen glokom, göz içi sinirlerde harabiyet oluşturarak kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, glokomun birkaç türü olduğunu belirtip, "Önemli bir rahatsızlık. Geri dönüşümsüz körlüğün birinci ve en sık nedeni. Kaybedileni maalesef geriye getiremiyoruz. Dolayısıyla bu hastalığı önden tanımamız gerekiyor. Maalesef en sık gördüğümüz tipinde bir bulgu vermiyor. Ancak hastalık çok ileri aşamaya geldiğinde, görme yetisi kaybedilmeye başladığında ciddi anlamda fark etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken aslında düzenli muayene olmak" dedi.

'GENELDE 1 İLE 2 YIL ARASINDA KONTROL ÖNERİYORUZ'

Özellikle 40'lı yaşların üzerindeki kişilerin muhakkak göz hekimine muayene olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, "Genellikle bu yaş da yakın görmemizin bozulmaya başladığı dönem. Bunu bir fırsat olarak kullanıp, muayeneye gitmemiz gerekir. Göz tansiyonumuz ölçülecek, göz sinirimiz değerlendirilecek. Anne, baba, kardeş veya akrabalarda eğer göz tansiyonu hastalığı varsa hele de bu hastalık kötü seyretmişse çok daha önemli. O zaman daha erken yaşlardan itibaren takibe girmekte fayda var. Genelde 1 ile 2 yıl arasında kontrol öneriyoruz. Ama glokom hastasıysanız, o zaman sizi ilgili bölümümüze dahil ediyoruz. Orada tedavilerinizi planlıyoruz. Tetkiklerinizi yapıyoruz ve hastalığın ciddiyetine, ağırlığına göre çeşitli aralıklarla ve şikayetin düzeyine göre kontrollere çağırıyoruz" dedi.

'40 YAŞ ÜZERİNDEYSEK DÜZENLİ KONTROL OLALIM'

Vatandaşlara da seslenen Prof. Dr. Uğurlu, şunları söyledi: "Göz sağlığını sessiz hırsızına kaptırmamak adına lütfen düzenli göz muayenesi olalım. Glokom ya da bilinen diğer ismiyle göz tansiyonu hastalığı maalesef bir kayıp oluşturursa geri getirmek söz konusu değil. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve kişinin hayatını başkalarına bağımlı olmadan ciddi kayıplara uğramadan devam ettirmek mümkün. O yüzden özellikle 40 yaş üzerindeysek muhakkak düzenli kontrol olalım."

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Hastanede sekreter olarak çalışan, evli ve bir çocuk annesi glokom hastası Öznur Özbek (43), "2021 yılında bana teşhis konuldu. Babamda glokomdan dolayı bir gözünde görme kaybı var. Bana ise teşhis konulduktan sonra medikal tedavi başladı. 5 yıldır tedavi görüyorum. Vatandaşlar, muhakkak kontrollerini yaptırsınlar" dedi. Glokom hastası Temam Altınöz (57) ise "Babam göz tansiyonu hastasıydı. Gözlerini kaybetti. Bense 2015 yılından beri tedavi görüyorum. Ailemizde olduğu için sürekli kontrole geliyordum. Ölçümlerimiz sırasında tanı konulmuştu. Öncesinde hiçbir belirtisi yaşanmadı. Erken teşhis olduğundan dolayısıyla fazla bir zararını görmedim. Sürekli muayenelerime, kontrollere geliyorum. Vatandaşlar da belirli zamanlar içerisinde ailede olsun veya olmasın bütün herkes belirli aralıklarla gelip kontrollere girip, ölçümlerini yaptırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

