Grip ve Üst Solunum Enfeksiyonlarına Karşı Etkili Kürün Tarifi

Grip ve üst solunum enfeksiyonlarına karşı etkili olan kürün tarifini Haberler.com YouTube kanalında konuk olduğu Gökay Kalaycıoğlu'nun programında veren Fitotarapi uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, soğan ve bal karışımıyla hazırlanan kürün ciddi etki sağlayacağını söyledi.

Yapılan kürün düzenli kullanımı sonrasında giribe ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı kişilerin koruma sağlayacağını söyleyen Eraslan, kış aylarında çokça kullanılan ıhlamurla ilgili de ayrıntılı bir bilgi paylaştı.

GRİBE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN KÜRÜN TARİFİ

Kürün soğanların iri iri doğrandıktan sonra bir kaba konulması, ardından da üzerine kaliteli seviyede bir bal eklenmesiyle hazırlandığı tarifini veren Eraslan, karıştırılarak buzdolabında 3 saat bekledikten sonra yetişkinlerde günlük 3-4 kaşık (yemek kaşığıyla) içilmesi gerektiğini, çocuk ve gençlerde ise tatlı kaşığıyla alınmasını tavsiye etti.

Bu kürün kullanılmasından sonra su içmenin de faydasına değinen Eraslan, yeterli su alımının sindirim sistemine faydasını hatırlattı.

"IHLAMUR KAYNATILMAZ"

Ihlamurun, bilinenin aksine kaynatılmayacağını söyleyen Eraslan, ıhlamurun çiçeklerini alıp üzerine sıcak su konarak içilmesinin daha verimli olduğunu söyledi. Ihlamurun kaynatılmayıp aslında demlenmesi gerektiğini söyleyen Eraslan, ıhlamurun, yapraklarının daha çok olduğu için satış sırasında çiçeklerine dikkat edilmediğini belirtti.