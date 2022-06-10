Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı - Son Dakika
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Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı

10.06.2022 10:03

Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde bölgedeki özel sağlık kurumları içinde ilk kök hücre nakli başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde bölgedeki özel sağlık kurumları içinde ilk kök hücre nakli başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Bölgede yaptığı ameliyat ve teknolojik müdahalelerle başarılara imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi bir ilke daha imza attı. Hastaneye başvuran 60 yaşındaki Ahmet Yücel'e İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki tarafından hastanın kendisinden alınan kök hücre, gerekli ayrıştırma ve tedavinin ardından yeniden hastaya nakledildi. Otolog yöntem ile başarılı bir şekilde gerçekleşen kök hücre nakli ile sağlığına sağlığına kavuşan Ahmet Yücel, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Tedavinin özel hastaneler arasında bölgede ilk olma özelliği taşıdığını ifade eden İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, "Burada da kemik iliği ve kök hücre nakil merkezini kurduk. Bölgede özel hastanelerde ilk vaka olma özelliği taşıyan hastamıza ilik nakli yaptık. Bu hastamız geçtiğimiz Ağustos ayında geldi. Onkolojide yatmaktaydı kan değerleri çok düşüktü. Kemiklerinde ciddi bir hasar vardı ve kırık riski taşıyordu. Akciğer damarına da pıhtı atma durumu vardı. Kendisini değerlendirdik kemik iliği biyopsisi aldık ve teşhisini koyduk" dedi.

"Etkin bir tedavi yaptık"

Hastaya etkin bir tedavi uyguladıklarının altını çizen Prof. Dr. Kiki, "Etkin bir tedavi yaptık. Tedavi sonrasında genel durumu toparlandı. Bu hastalıkta tüm dünyada altın standart olarak kabul edilen otolog hücre naklini hastamıza uyguladık.

"Hastaya otolog kök hücre naklini gerçekleştirdik"

Hastaya otolog kök hücre naklini gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kiki, "Hastaya kendisinden kök hücre alarak otolog kök hücre naklini gerçekleştirdik. Bu tedaviden sonra hastanın durumu gayet iyi. Şu anda bütün değerleri normale dönmekte. Bu hastayla ilgili kemik iliği nakil işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra hastayı ayaktan takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tedavimin ardından iyileştim"

Kök hücre tedavisinin ardından iyileştiğini belirten Ahmet Yücel ise, "Burada hocam ile tanıştık. Belim, ayağım ağrıyordu, yere basamıyordum. Tedavimin ardından eskiye göre gayet iyiyim hocama teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hocaya teşekkür ederiz"

Kendilerine yardımcı olduğu için hocaya teşekkür eden Ahmet Yücel'in oğlu Habip Yücel de, "Buraya gelmeden önce babamın enfeksiyonu bayağı bir yükselmişti. Kan değerleri çok düşüktü yürüyemiyordu. Buraya geldik bir süre onkolojide kaldık. Parça alındıktan sonra hocamızın bölümüne hematolojiye geçtik. Hocam sağ olsun bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı
Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı
Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı
Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı

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Kaynak: İHA

Ahmet Yücel, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı - Son Dakika

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