Gürcistanlı Kadın, Samsun'da Şifa Buldu - Son Dakika
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Sağlık

Gürcistanlı Kadın, Samsun'da Şifa Buldu

10 yıl diz ağrısı çeken Ketevan, Samsun'da protez ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

30.10.2024 21:38
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Gürcistan'dan Samsun'a geldi, şifa buldu

SAMSUN - Gürcistan'da 10 yıldır dizlerinde kireçlenme sorunu olan ve bu nedenle yürümekte, merdiven çıkmakta zorlanan kadın hasta, Samsun'da devlet hastanesinde yapılan ameliyat sonucu dizlerine takılan protez ile şifa buldu.

Gürcistan'da yaşayan 66 yaşındaki Ketevan Babutsıdze, uzun yıllardır dizlerinde kireçlenme nedeniyle zor yürüyor ve merdiven çıkamıyordu. Gürcistan'da birçok hastane dolaşan 66 yaşındaki kadın, dizlerindeki soruna çare bulamadı. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Birol Gürler ile sosyal medya aracılığı ile iletişime geçen Ketevan Babutsıdze, tedavi olmak için Samsun'a geldi. Gazi Devlet Hastanesi'nde Dr. Birol Gürler tarafından yapılan ameliyat ile 2 dizine protez takılan hasta artık rahat yürüyebilecek.

"Merdivenden çıkamıyordum"

Ketevan Babutsidze, "Daha önce merdiven çıkamıyordum. 10 sene boyunca çok fazla diz ağrısı çektim. Samsun'a ameliyat için geldim. Dr. Birol Bey, 2 bacağımdan ameliyat yaptı. Şimdi çok iyi oldum. Gürcistan'da böyle ameliyat yapmıyorlar. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

"Önceki hayatına rahat ve ağrısız bir şekilde dönmüş olacak"

Ameliyat hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Birol Gürler, "Her 2 dizin tanısını kireçlenme olarak koyduktan sonra kendisine ameliyat önerdik. Her 2 dizden total diz ameliyatı uyguladık. Hastayı ertesi gün ayağa kaldırıp yürüttük. Kendisini şifa ile taburcu ediyoruz. Önceki hayatına rahat ve ağrısız bir şekilde dönmüş olacak. Diz protezleri ameliyatları birçok hastanede yapılmış olmasına rağmen hastaneye ve hekime güven çok önemlidir. Hastamız Gürcistan'da buraya gelerek Gazi Devlet Hastanesini tercih etmiştir" diye konuştu.

"Türkiye dünyada hak ettiği yeri almak istiyor"

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay ise, "Sağlık turizmi son yıllarda dünyada büyük bir sektöre dönüştü. Ülkemiz de coğrafi konumuyla, doğal kaynaklarıyla ve verdiği sağlık hizmetiyle beraber çevre ülkeler için cazip bir ülke haline geldi. Ayrıca Asya ile Avrupa arasında bulunmamız sebebiyle ulaşımı kolay, bir o kadar da ekonomik sağlık hizmeti sunmaktayız. Bu sebeple Türkiye sağlık hizmetinde olsun, turizmde olsun kendini geliştirerek dünyada hak ettiği yeri almak istiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Ameliyat, Hastane, Turizm, Sağlık, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gürcistanlı Kadın, Samsun'da Şifa Buldu - Son Dakika

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