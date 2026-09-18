Güroymak Devlet Hastanesi için yer tahsisi görüşmesi yapıldı

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, yatırım programı kapsamına alınan devlet hastanesinin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Aykaç ve Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Güroymak Devlet Hastanesi'nin yer tahsisi süreci kapsamında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve hastane yer tahsisi süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni hastanenin yapımıyla ilgili açıklamada bulunan Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, "Yatırıma alınan devlet hastanesi Güroymak ilçemize hayırlı olsun. Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'i, Belediye Başkanımız Eşref Mutlu ile birlikte ziyaret ettik. İlçemize yapılması planlanan ve yatırım programına alınan ilçe devlet hastanesi ve diğer sağlık hizmetleri müştemilatının yer tahsisi konusunda sağlamış olduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yatırıma alınan devlet hastanesi ilçemize hayırlı olsun; bu hususta desteklerini esirgemeyen başta Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunarım" dedi.