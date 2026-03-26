Güvercin Gögsü Olan Hastaya Başarılı Aort Ameliyatı

26.03.2026 16:54
69 yaşındaki Ali Akan, kalp ameliyatıyla aort damarı değiştirildi ve sağlığına kavuştu.

Samsun'da, doğuştan göğüs kafesi deformitesi (güvercin göğsü) ve ileri derecede skolyozu bulunan 69 yaşındaki Ali Akan'ın kalbi 3 saat durdurularak, genişleyen ve aşırı uzayan aort damarı biyolojik kapak içeren yapay damarla değiştirildi.

Akan, nefes darlığı şikayeti ile Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine başvurdu.

Hastanın yapılan tetkiklerinde kalpten çıkan ana damar olan aortta hayati risk oluşturan ciddi genişleme ve ileri düzeyde kapak yetmezliği saptandı. Ayrıca hastada "dolikoaorta" adıyla bilinen, aortun normalden çok daha uzun ve kıvrımlı olduğu nadir bir damar yapısı tespit edildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren'in başkanlığında başarılı bir operasyon geçiren Akan, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Ereren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanın doğuştan gelen göğüs deformitesi ve omurga eğriliği nedeniyle kalp ve büyük damarların normal yerleşiminin tamamen değiştiğini söyledi.

Aort damarının ve ana damar dallarının göğüs kemiğinin altında derin ve ulaşılması güç konumda olduğunu aktaran Ereren, "Yüksek risk taşıyan bu tablo nedeniyle cerrahi ekip olarak standart yöntemlerin dışında özel bir planlama yaptık. Ameliyatta klasik tam göğüs açılması yerine 'inferior parsiyel sternotomi' yöntemi kullandık. Yani hastanın kan dolaşımının sağlanması için operasyonun başlangıcında kasık damarları üzerinden kalp-akciğer makinesine bağlanılarak güvenli dolaşım sağlandı. Ameliyat sırasında genişlemiş ve aşırı uzamış aort tamamen çıkarılarak yerine biyolojik kapak içeren yapay damar yerleştirildi." dedi.

Ereren, ameliyatı başarıyla yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalbi besleyen damarlardan birinin derin ve sabit konumda olması, klasik yöntemlerle yerine dikilememesi nedeniyle ileri düzey bir cerrahi teknik olan 'Cabrol yöntemi' kullanılarak damar ile yeni aort arasında bağlantı sağlandı. Aortun üst kısmındaki yapısal farklılık nedeniyle damar ayrı bir yapay greft (doku) ile yeniden oluşturularak ana damar ile birleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren kalp-akciğer makinesi desteği ve 3 saate yakın kalbin durdurulduğu operasyon boyunca hastanın beyin ve organ dolaşımı stabil seyretti. Ameliyat sonrası kalp ritmi kendiliğinden normale döndü. Hasta herhangi bir destek tedavisine ihtiyaç duyulmadan cihazdan ayrıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz ilerleyen hastanın genel durumu iyi."

Hasta Ali Akan ise kendisini sağlığına kavuşturan doktorlar ile sağlık ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

