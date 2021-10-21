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1 yılda 80 kilo verdi - Son Dakika

1 yılda 80 kilo verdi

21.10.2021 12:10

1 yılda 80 kilo verdi Mide tüp ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu 80 kilo veren Hilal Ördek: "Hayata daha farklı bir Hilal olarak bakmaya başladım" Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

1 yılda 80 kilo verdi

Mide tüp ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu

80 kilo veren Hilal Ördek:

"Hayata daha farklı bir Hilal olarak bakmaya başladım"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk:

"Yaşam kalitesi değişti, artık depresif değil ve kendi işini yapar hale geldi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de obezite sorunuyla mücadele eden 24 yaşındaki Hilal Ördek, mide küçültme ameliyatının ardından 1 yıl içinde 80 kilo vererek, 170 kilodan 90 kiloya düştü.

Aşırı kilo nedeniyle günlük hayatında sorun yaşayan Hilal Ördek, ameliyat olmadan önce 170 kiloya ulaştı. Fazla kilodan dolayı yaşam kalitesi, uyku düzeni, günlük hareketleri ve eklem ağrıları başta olmak üzere birçok noktada sıkıntıyla karşı karşıya kalan Ördek, kilo vermek için denediği farklı yöntemlerden istediği sonuçları alamayınca ameliyat olmaya karar verdi. Geçen sene eylül ayında mide küçültme ameliyatı için Op. Dr. İhsan Oruk'a başvuran 24 yaşındaki Ördek, laparoskopik yöntemle yapılan başarılı ameliyatın ardından 1 yılda 80 kilo vererek, 170 kilodan 90 kiloya düştü. Ameliyat sonrası hayata bakış açısının, moralinin ve sosyal yaşantısının olumlu yönde değiştiğini söyleyen Ördek, kilo sıkıntısı yaşayanların geç kalmadan tedavi olması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Şu anda çok güzel bir yaşam sürüyorum"

Ameliyattan sonra günlük yaşantısına sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Hilal Ördek, "Çok kiloluydum. Ameliyat olmaya karar verdiğimde 170 kiloydum. Şu anda çok mutluyum. 1 yıl içerisinde 90 kiloya kadar düştüm, 80 kilo verdim. İyi ki ameliyat olmuşum çünkü ameliyat olduktan sonra normal gündelik hayatıma devam ettim. Ameliyat olduğumu belli belirsiz hissettim. Fazlalıklarımdan kurtulduğumu fark ettim. Şu anda çok güzel bir yaşam sürüyorum. Ameliyat olmaya karar verdiğimde birçok şeyden vazgeçmiştim. İhsan Hoca da bana çok yardımcı oldu. Ameliyata karar vermek ve olmak önemli süreçler. Ameliyatı kimin yapacağı da önemli. Ameliyattan sonra moralim, sosyal yaşantım, enerjim, hayata bakış açım ve özgüvenim yerine geldi. Hayata daha farklı bir Hilal olarak bakmaya başladım" dedi.

"Sağlıklı bir birey olmuş durumda"

Hastaya laparoskopik olarak tüp mide ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, "Hastamız bize morbid obezite dediğimiz aşırı kilo nedeniyle başvurmuştu. Uzun süre her türlü kilo verme yöntemini; diyet, egzersiz denedi. Aklına ne geliyorsa kim ne söylediyse denedi. Bir miktar kilo verip tekrar geri alıyordu. Bize başvurduğunda vücut kitle endeksi cerrahi sınırlarının çok üstündeydi. Ortalama 180 kiloydu. Yaşam kalitesi bozulmuş, harekette zorlanma, eklem ağrıları, uyku apneleri başlamış durumdaydı. Sağlıklı bir uyku düzeni yoktu. Hastamıza mide küçültme ameliyatı yapılmasına karar verdik ve laparoskopik olarak tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. 1 yıl sonraki kontrolde baktığımızda hasta 80 kilo vererek karşımıza geldi. Şu anda 170 kilodan 90 kilolara düşmüş durumda. Yaşam kalitesi değişti, artık depresif değil, kendi işini yapar hale geldi. Sağlıklı bir birey olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

1 yılda 80 kilo verdi
1 yılda 80 kilo verdi
1 yılda 80 kilo verdi
1 yılda 80 kilo verdi

Genel Cerrahi, Eskişehir, Obezite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 1 yılda 80 kilo verdi - Son Dakika


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