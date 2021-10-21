Üye Girişi
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" - Son Dakika

112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın"

21.10.2021 09:49

112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" Bingöl'de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 ayda 142 bin çağrıya cevap verildi.

112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın"

BİNGÖL - Bingöl'de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 ayda 142 bin çağrıya cevap verildi. Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" talebi bu kadarına da pes dedirtti.

Bingöl'de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine 112'yi aramaları için kurulan Bingöl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren ve 142 bin 184 çağrıyı yanıtlayan 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personelleri, 40 bin 128 adet asıl vakaya ulaşırken, 102 bin 56 asılsız çağrıya maruz kaldı. 82 personelle vatandaşlara hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık, orman gibi kurumların çağrı lokasyonları bulunuyor.

Vatandaşların daha önce acil durumlarda farklı farklı numaraları ezberlemek durumunda kaldığını ve bu konuda sorun yaşadıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, acil numaraların tek çatı altında toplandığını hatırlattı. Amil, "Malumunuz olduğu üzere eskiden AFAD, orman, itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma bu kurumların her birinin farklı numaraları vardı. Vatandaş da bu numaraların hepsini ezberlemek zorunda kalıyordu. Çoğu zaman jandarmayı araması gerekirken itfaiyeyi arayabiliyordu, itfaiyeyi araması gerekirken ormanı arayabiliyordu ama 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çatısı altında toplanması ile beraber artık vatandaşın birçok numarayı aramasına gerek kalmadı" dedi.

3 ayda 142 bin çağrı alındı

3 aydır kentte tek numara üzerinden hizmet verildiğini aktaran Amil, "İlimizde de İçişleri Bakanlığımızca 19 Haziran 2021 tarihinde faaliyet vermeye başladık. Bütün çağrıları aynı çatı altında topladık. Bu 3 aylık sürede toplamda 142 bin adet çağrı geldi. Bunların 102 bini asılsız, 40 bini de asıl çağrıdır. Bizim vatandaşlardan talebimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü boş yere meşgul etmemeleri. Bunların boş yere meşgul etmesi demek vatandaşın can ve mal kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

"Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın"

3 aydır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan Arzu Vural, acil durumların yanı sıra birçok kez gereksiz trajikomik çağrılar da aldıklarını söyledi. Bu konuda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini dile getiren Vural, "Acil durumlarda aradığımız farklı farklı numaralar vardı. Şu an tüm acil durumlar için 112'yi arıyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu kurumda çalışmaktayım. Ciddi konular dışında lüzumsuz çağrılar da alıyoruz. Bunlardan birkaçını belirtmem gerekirse bir erkek vatandaşımız işte 'Doğum sancım var' diye bizi aramıştı. Onun dışında gecenin ikisinde 'Evde fare var, beni kurtarın' diyen vatandaşlarımız oluyor. Biri de 'Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın' diye aramıştı bizi. Bu tarz trajikomik çağrılar alıyoruz. Tabii alırken gülüyoruz ama çok ciddi bir konu bu. Vatandaşlarımızın bu konuda çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın

Bingöl Valiliği, İtfaiye, Bingöl, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: 'Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz 09:33 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak 08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et 08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek
09:41 İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı         
09:52
İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı         
09:41
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü         
09:17
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı         
08:56
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi         
07:58
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 09:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: 112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement