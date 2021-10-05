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30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı - Son Dakika

30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı

05.10.2021 22:23

30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı -Hastanede 30 gün korona virüs tedavisi gören Çetin Kaçan: "Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim aşı olmak" Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Esma Eren: "Aşısız hastalarda delta...

30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı

-Hastanede 30 gün korona virüs tedavisi gören Çetin Kaçan: "Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim aşı olmak"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Esma Eren: "Aşısız hastalarda delta virüsü çok daha ağır seyrediyor"

KAYSERİ - Kayseri'de çevresindekilerin "aşı olmayın" söylemlerine inanarak aşı yaptırmayan, yakalandığı korona virüsü zorlu 16 günlük yoğun bakım ve 14 günlük servis tedavisinin ardından atlatan Çetin Kaçan, "Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim aşı olmak" dedi.

Kayseri'de esnaflık yapan Çetin Kaçan, ailesinin aşı olmasına rağmen arkadaşlarını dinleyerek korona virüs aşılarını yaptırmadı. 4 kişilik ailede pozitif çıkan tek birey olan Kaçan, halsizlik ve ateş şikayetiyle gittiği hastanede korona virüse yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşarak Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaçan, yoğun bakıma kaldırıldı. Burada 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören, ardından da 14 gün serviste yatan Kaçan, korona virüsü yenerek taburcu oldu.

"Aşı olmayı diyenleri dinlemeyin"

Hastanede yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan Çetin Kaçan, yoğun bakımın çok zor geçirdiğini ve neredeyse entübe olacağını söyleyerek, vatandaşlardan aşı olmalarını istedi. Ciğerleri çok kötü olduğu için çift makine ile müdahale edildiğini söyleyen Çetin Kaçan, "Virüse yakalanma aşamam bir halsizlik, bulantı ile başladı. Daha sonrasında da yıkıldım kaldım. Aşı yaptırmamıştım çünkü çevremde her kafadan bir ses çıkıyordu. Bazıları yaptır bazıları yaptırma diyordu. Evdeki herkes yaptırdı bir tek ben yaptırmamıştım. Süreç benim için gerçekten çok zor geçti. Artık son aşamaya gelmiştim, Allah'ın izni ile tedaviden sonra kendime geldim. İlk aşamada nefes darlığı vardı, bulantı vardı. Yürüyemez hale gelmiştim. O şekilde başladı. 16 gün yoğun bakımda yattım çift makine ile ciğerlerimi açmak için hava verdiler. 16 gün boyunca bayağı bir uğraştılar. Sağ olsun doktorlarımız bayağı çaba sarf ettiler. Neredeyse entübeye gidecektim. Daha sonrasında servise çıktım. Orada da çok güzel baktılar bana. Çok ilgilendiler. Taburcu olacağım Allah'ın izniyle. Ben hayatımda buradaki gibi bir hizmet görmedim. Dört dörtlük baktılar bana. Doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Allah rızası için aşılarınızı olun"

Hastalığı ağır geçirmemek için vatandaşların çevrelerini dinlememeleri ve aşı olmaları gerektiğini söyleyen Çetin Kaçan, "Evde tek aşısız olarak ben pozitif çıktım. Buradan bütün vatandaşlara seslenmek istiyorum. Allah rızası için herkes aşısını olsun. Gerçekten çok zor bir durum. Bunu yaşayan bilir. Çevrelerine ve sosyal medyada yazanlara kesinlikle uymasınlar ve bir an önce gidip aşılarını olsunlar. Bizim ne çektiğimizi bir Allah bir de biz biliyoruz. Eğer aşı olmazlarsa benim çektiğimi çekerler. Ben de inşallah buradan çıkar çıkmaz hemen aşımı olacağım. Bu bana bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

"Aşısız hastalar delta varyantını çok ağır geçiriyor"

Özellikle aşısı olmayan hastaların ciğerlerinde daha fazla tutulumlar görüldüğünü ve hastalığın çok ağır seyrettiğini söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Esma Eren de, "Hastamız geldiğinde koronavirüs ile enfekte şekildeydi. Akciğerinde zatürre dediğimiz tutulumlar vardı. Nefes darlığı ve boğulma hissi yaşıyordu. Yoğun bakım ihtiyacı oldu. Kendi aldığı nefes yetmediği için, yüksek oksijen verilen cihazlarla desteklememiz gerekti. Yaklaşık 20 gün kadar yoğun bakımda takip etmemiz gerekti kendisini. İkili cihazla gitmek zorunda kaldık çünkü daha yüksek akımda oksijen desteğine ihtiyacı vardı. Bu şekilde takip ettikten sonra servise aldık durumu rahatladığı için. Serviste de takip ettikten sonra hayırlısı ile taburcu edeceğiz. Bu aralar delta virüsü hakim görünüyor. Aşısız vatandaşlarımızda da oldukça ağır seyrediyor. Akciğerlerinde çok yaygın tutulumlar yapıyor. Tedavilerinde de çok zorlanıyoruz. Hastalar çok yıpranıyorlar. Bizim de çok uğraşmamız ve emek vermemiz gerekiyor. Bütün bunların yaşanmaması için vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı
30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı
30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı
30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı

COVIRAN Bereket, Şehir Hastanesi, Kayseri, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen vatandaştan 'aşınızı yaptırın' çağrısı - Son Dakika
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