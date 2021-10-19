Üye Girişi
87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı - Son Dakika

87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı

19.10.2021 11:48

87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı Hastanın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan: "Evimizin iki saat ötesinde bu işlemlerin yapılıyor olması, Türkiye adına gurur verici bir şey" Lokman Hekim Van Hastanesinde 87 yaşındaki Mustafa Turan isimli hastanın 5 damarı aynı seansla...

87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı

Hastanın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan:

"Evimizin iki saat ötesinde bu işlemlerin yapılıyor olması, Türkiye adına gurur verici bir şey"

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesinde 87 yaşındaki Mustafa Turan isimli hastanın 5 damarı aynı seansla başarıyla açıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncel, 87 yaşındaki Mustafa Turan isimli hastanın nefes darlığı, kol ağrısı ve yürüyememe şikayeti üzerine hastaneye geldiğini ifade etti. Hastanın bu şikayetleri nedeniyle anjiyo yapılmasına karar verildiğini dile getiren Tuncel, "Hastamızın özellikle bypass damarları, bacağa giden damarları, böbrek damarı ve kola giden damarı tıkalıydı. Özellikle kola giden damardan, göğüs damarı dediğimiz bypass damarı da etkilendiği için hastamızın birçok yerinde damar tıkanıklığı vardı. Biz hastamızın böbrek kreatin değerinin yüksek olması, gidip gelme problemlerinden dolayı aynı seansla bu damarlarını açmaya karar verdik. Kalbin yüzde 20 çalışması ve böbrekteki zafiyeti nedeniyle kontrollü bir şekilde hastamızın önce kalp damarlarını açtık. Daha sonra kol damarını, sonra böbrek ve ayak damarlarını aynı seansla açtık. Hastamızın şu anda durumu iyi. Normalde bu gibi durumlarda aynı seansla bu kadar işlem yapılmaz ama hastamızın ileri yaş olması, sık sık anjiyo olmaması ve gidip gelme problemi olmasın diye kontrollü bir şekilde aynı seansta bütün damarlarını açtık. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

"Van'da kalple ilgili yapılmayan hiçbir şey yok"

Van'da sağlık alanında ciddi anlamda hizmet verildiğinin altını çizen Dr. Tuncel, "Buradaki bu işlemlerin topluca yapılmasının büyük bir başarı olduğunu hastamızın doktor olan kızı da ifade etti. Van'da ciddi işler yapılıyor. Sadece bizde değil Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde hastalara ciddi anlamda hizmet veriliyor. Fakat birçok vatandaşımız Van'da hastalık yönünde bir şey yapılmadığını düşünüyor. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Şu anda Van'da kalple ilgili olarak yapılmayan hiçbir şey yok. İşlem olarak burada hepsini yapabiliyoruz. İmkanı olan hastalar istediği yere gidebilir biz onlara bir şey demiyoruz ama Van'da da bu işlerin başarı ile yapıldığını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir hekim olarak yapılan işlemden çok etkilendim"

Hasta Mustafa Turan'ın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan ise babasının Iğdır'da aniden fenalaşması üzerine oradaki hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Bana ulaştılar. Oradaki kardiyoloji görmüş ve acil anjiyo olması gerektiğini, şartların müsait olmaması nedeniyle de babamı bir üniversitede bir profesöre sevk etmişler. Yapabilecek tek kişi o demişler. Bende acilen götürün dedim. Babamı sevk ettiler. Babam üniversiteye gitti ve oradaki hocamız gördü. 'Ben dokunamam' dedi. Çok sayıda hastalığı, riski ve kalp fraksiyonun çok düşük olması nedeniyle babam 12 kalem ilaçla geri geldi. Ama durumu daha da kötüleşince, hizmet ettiğim dönemde tanıdığım Mustafa hocama ulaştım ve durumu anlattım. 'Hemen gelsin' dedi. Ertesi gün babam geldi, gördü ve 'anjiyo şart' dedi. Yatışını yaptık babama 4-5 arası stant balonlama yaptı. Kalp ve böbreklere stant taktı. Bir seansla kendimde ikinci seansına girdim sol bacağına iki uzun düzeyde balonlama, sol böbreğe stant, kalbe üç düzeyde stant taktı ve gerçekten çok seri ve güzel yaptı. Bir hekim olarak yaptığı işlemden çok etkilendim. Öncellikle ellerine sağlık. Babamda iyi bir sonuç elde etti" dedi.

"Türkiye, sağlıkta çığır açtı"

Türkiye'nin sağlıkta çığır açtığını vurgulayan Turan, "Ben batıda çok önemli bir hastanede çalışıyorum. Babamı Türkiye'nin en iyi şartlarının olduğu yerlere ulaştırma şartlarına sahibim. Kendim de bilfiil içindeyim ama bugün burada, hemen evimizin iki saat ötesinde bu işlemin yapılıyor olması Türkiye adına gurur verici bir şey. Hastalar adına da bu, büyük bir fırsat ve imkandır" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı
87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı
87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı
87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı

Radyoloji uzmanı, Arzu Turan, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca 13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı 13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 12:38 Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı

Son Dakika Haberleri
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:21 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor         
13:31
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
12:07
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: 87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement