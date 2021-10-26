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Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün - Son Dakika

Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün

26.10.2021 21:12

- Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün Beslenme alışkanlığının değişmesi ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması nedeniyle tüm dünyada gittikçe artan obezitenin, özellikle gençleri tehdit ettiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr.

- Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün

İSTANBUL - Beslenme alışkanlığının değişmesi ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması nedeniyle tüm dünyada gittikçe artan obezitenin, özellikle gençleri tehdit ettiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yakut, mide balonu ve mide botoksu tedavi yöntemleriyle ameliyatsız obezite tedavisi uyguladıklarını ve hastalarda yüzde 10-20 civarında kilo kaybı yaşandığını kaydetti.

Türkiye ve dünyada güncel bir sağlık sorunu olan obezitenin çocukluk çağına kadar geniş bir yaş grubunu etkilediğini ifade eden Beykent Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Yakut; şeker, tansiyon, kalp hastalığı ve bunlara bağlı olarak ölümcül sonuçlara yol açabilen bu sağlık sorunun ciddiye alınması noktasında uyarılarda bulundu. Özellikle rafine gıda tüketiminin artması, hareketsiz yaşam tarzının toplumlarda benimsenmesi nedeniyle genç nesillerde obezite görülme sıklığının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yakut, obeziteye karşı alınacak tedbir ve tedaviler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kilo veremeyen, ameliyat olmak istemeyen ve vücut kitle endeksi 27'in üzerinde olan hastalara mide balonu ve mide botoksu uyguladıklarını kaydeden Yakut, bu yöntemlerle hastalarda yüzde 10-20 civarında kilo kaybının sağladığını ifade etti.

Vücut kitle endeksine göre kişinin obezite oranını belirlediklerini söyleyen Yakut, "Vücut ağırlığını boy oranına bölerek, vücut kitle endeksini hesaplıyoruz. Obeziteyi kendi içinde hafif, orta ve ağır obezite olarak ayırıyoruz. Vücut kitle endeksi yüksek olanlara ilk tedavi olarak diyet, spor ve egzersiz öneriyoruz. Ancak bu şekilde kilo veremeyen hastalarımıza ilaç tedavisi, endoskopik ve ameliyat tedavileri de öneriyoruz. Vücut kitle endeksi 27'nin üzerinde olan hastalarımıza mide balonu, mide botoksunu uyguluyoruz" dedi.

"Mide balonu ile midenin genişlemesi önlenerek iştah baskılanıyor"

Mide balonu tedavi yöntemini anlatan Yakut, "Sıhhi malzemelerden yapılmış silikon bir balonu endoskopi yöntemiyle mideye yerleştiriyoruz. Bu yöntem midenin genişlemesini önleyerek, iştahı baskılıyor. Balon yaklaşık 6 ay midede kalıyor. 6 ay sonra çıkarıyoruz. Bu yöntemle yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında kilo kaybı bekliyoruz. Bu yöntemin ciddi bir yan etkisi yok. Hastalar aynı gün taburcu oluyor. Herhangi bir ameliyat uygulamıyoruz. Oldukça güvenli bir yöntem" diye konuştu.

"Erken tokluk ile kilo kaybı sağlıyor"

Mide botoksunun ise tek seansta yapılan güvenilir bir yöntem olduğunu kaydeden Yakut, "Bu yöntemi, botoks toksinini midenin bazı alanlarına çoklu enjeksiyonlar yaparak uyguluyoruz. Bu enjeksiyonlar sayesinde midenin genişlemesi önlenerek, erken tokluk sağlanıyor ve hasta kilo vermeye başlıyor. Nitekim mide botoksu ve mide balonu yöntemlerinin yanında mutlaka diyet de yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"14 yaş ve üzeri çocuklarda da uygulanıyor"

Mide balonu ve mide botoksunun vücut kitle endeksi 27 ila 35 arasında olanlara daha sık uygulandığını belirten Yakut, "Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup, kilo veremeyen ve ameliyat olmak istemeyen kişilere de mide balonu ve mide botoksu uygulamaları yapıyoruz. Çocuklara ise 14 yaş ve üzerinde olanlara bu uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalardan önce çocuklara ilk olarak diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği ile kilo almamalarını ve kilo vermelerini öneriyoruz" dedi.

"Obezite organ yetmezliğine de yol açabilir"

Obezitenin ciddiye alınmadığında kişide ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine de değinen Yakut, "Obezite şeker, şekere bağlı böbrek, göz ve kalp büyümesi gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bununla birlikte karaciğerde yağlanma, yağlanmanın ileri düzeyinde karaciğer sirozu yapabilir. Ayrıca hipertansiyona da neden olabilir. Bu hastalıklar da organ yetmezliğine yol açabilir. Bu sağlık sorunlarını önlememiz için muhakkak sebze ağırlıklı, rafine olamayan yiyecekler tüketilmeli. Doymuş yağlardan uzak durulmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün
Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün
Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün
Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün

Obezite, Türkiye, Diyet, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ameliyatsız obezite tedavisinde yüzde 20 kilo kaybı mümkün - Son Dakika
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