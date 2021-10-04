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"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor" - Son Dakika

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor"

04.10.2021 11:20

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor" Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi.

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor"

İSTANBUL - Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi. Dr. Çelik, "Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram verilebiliyor" dedi.

Uzmanlar günlük en az 2,5 litre su tüketiminin sağlıklı bir yaşamın önemli faktörlerinden birisi olduğunu vurguluyor. Su tüketiminin vücuda sağladığı olumlu etki kadar diyete de yardımcı olduğu belirtiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Çelik, su diyetinin hem kilo vermede hem de birçok hastalığa karşı önemli bir tedavi olduğunu söyledi.

Dr. Çelik, "Su diyeti tedavisini kronik hastalığı olan hastalar için uygulamaya başladım. Su diyeti birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor. Örneğin; migren, fibromiyalji, bağırsak hastalıkları, reflü gibi şikayetlerde su diyeti tedavisini uygulayabiliyoruz. Bu hastalıklar bir aylık su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor" diye konuştu.

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor"

Su diyetinin kilo vermede oldukça etkili olduğunu söyleyen Dr. Çelik, "Tedavi ettiğimiz hastalardan aldığımız geri dönüşlere göre, bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor. Su diyetini doktor kontrolünde yapmak gerekiyor. Tedavisine başladığımız hastaları belirli günlerde kontrol ediyoruz. Su diyetiyle birlikte hastanın vücudundan ağır metaller atılmış oluyor. Daha sonra toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Buna ek olarak bu süreçte vücut dinlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Su diyetini yaklaşık 7 bin hastaya uyguladığını belirten Dr. Çelik, "Hastalarımın büyük bir kısmı 7-8 şikayeti olan hastalardı. Bu hastaların şikayetleri yaklaşık yüzde 90 oranında geçti. Su diyetinde hastaya susadığı kadar su veriyoruz. Daha sonra hastaya en sevdiği yiyeceği soruyoruz. Örneğin hasta balı çok seviyorsa, tedaviyi su ve bal ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Su diyetine talep çok yoğun"

Dr. Çelik, kilo problemi olanlar için su diyeti tedavisini şöyle açıkladı: "Hastaya en çok kilo aldıran besini soruyoruz. Daha sonra bu yiyeceği hastaya su diyetiyle birlikte tüketmesini söylüyoruz. 10 gün sonra hasta bu yiyecekten uzaklaşmış oluyor. Tedavi ettiğim hastalar arasında 60 günde 40 kilo verenlerde bulunuyor. Su diyetine talep çok yoğun. Dünya genelinde ve Türkiye'de su diyetinin yayılmasını istiyorum".

Kalp hastası Osman Durmaz da, su diyetiyle yaşadığı tedavi sürecini anlattı. Durmaz, "15 yıldır kalp hastalığı, şişkinlik ve ödem gibi problemlerim vardı. 45 gün su diyeti yaptım. Tedavi sürecinde bal ve su tükettim. Tedaviden sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. 45 gün içerisinde 24 kilo verdim" dedi.

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor
Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor
Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor
Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

Hamit Çelik, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor' - Son Dakika


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